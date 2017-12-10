黨員提議建立大量網軍 吳敦義：適切可行

2017-12-10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨第二十屆一中全會昨日針對黨代表名額與分配及中央委員、中常委選制改革等重要議題，進行分組討論及提出總結報告。以往政治人物只要被控「養網軍」，總急於切割否認，但分組討論昨做出要求黨中央「建立大量網軍」，以掌控網路話語權的總結報告。

建議恢復由中委選中常委

總結報告還建議黨代表名額應該適度縮減，黨部應朝內造化發展，由黨主席指定政務官、立委、縣市長、縣市議長擔任中央委員，而中央委員選區應由目前全國單一選區，調整為北、中、南、東等四個選區，並依黨代表席次比例分配黨代表應選席次，中常委則恢復過去由中央委員選舉產生，不再由黨代表選舉產生。

黨主席吳敦義也裁示，各分組總結報告內容都適切可行，因此送交考紀會向中常會提出研處分工，黨中央各單位於一個月內向中常會提報研處情形。

代表「革新黨務、青年參與」分組做總結報告的中央委員王致雅指出，中國共產黨約三萬八千名黨員才產生一位全國黨代表，民進黨約五百九十名黨員產生一位選任黨代表，而國民黨約三百零三名黨員就產生一位選任黨代表，建議黨部應適度縮減黨代表員額。

要求黨中央掌握網路話語權

總結報告並建議，未來各縣市黨部整建基層小組，應嚴選具高度政治敏感度、有服務熱忱及輔選動員時經常使用LINE軟體的黨員，尤其應優先吸收黨代表、青年、婦女及社團意見領袖為小組長，並組成如義警、民防、後備等各系統LINE群組。

代表第三分組報告的中央委員林益諄則在報告中指出，由於國民黨在網路輿論的掌握度及支持度較低，黨中央應該透過網路媒體系統，建立大量網軍，以掌握網路輿論的話語權，否則無法打破目前民進黨綁樁媒體的困境。

盯緊臉書、批踢踢輿論風向

代表第二分組報告結論的中央委員李慶珠則指出，建議黨中央掌握即時新聞、次級團體臉書、各式商業論壇與台大批踢踢BBS站等輿論風向，再配合國民黨官方LINE帳號，邀請網紅上直播代言，藉由社群即時溝通擴散，以提升國民黨正面形象。