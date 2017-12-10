逐鹿2018 網路空戰砲聲隆隆

2017-12-10

參選人積極經營網路社群 發展「盟軍」

〔記者楊淳卉、陳炳宏／台北報導〕網路社群急遽發展下，臉書（Facebook）已成多數人獲取資訊及交流的主流平台，批踢踢實業坊（ＰＴＴ）更是年輕族群瞭解新聞、討論政治的重要管道。由於任何時事都能輕易透過社群及平台迅速傳開，政治人物對於臉書社群經營，甚至網路「風向」、輿論，也越來越重視。

接觸選民 臉書成為重要管道

為了備戰二○一八年縣市長選舉，各政黨參選人除了勤跑選區，拓展地方組織，為接觸年輕族群，網路「空戰」便成了重中之重。如表態爭取民進黨提名參選新北市長的立委吳秉叡，以及將投入明年台北市議員選舉的前馬英九辦公室發言人徐巧芯，就在臉書粉絲專頁下了不少苦功，影片、照片、直播樣樣來。

一位民進黨立委助理指出，在台灣，幾乎每個人都有至少一個臉書帳號，臉書成了接觸選民非常重要的管道；在立法院及地方，不一定會接觸到那麼多民眾，但網路是最直接的方式，不只能讓民眾瞭解政策，民眾也能透過網路瞭解參選人，進而喜歡參選人。

貼文不夠 網路直播效果吸睛

這位助理也分享，他們曾參與電影行銷公司開辦的課程，學習用影像化的方式經營社群，實際作業也發現，光用文字貼文，很難發散出去，但用網路直播、照片的效果就非常好，民眾看到參選人出現在自家選區的影片或照片，會感受到這與他們的生活有關；不過經營社群非一蹴可幾，對於社群管理者來說，仍要慢慢摸索、瞭解什麼才是民眾願意接觸的內容。

然而，政治人物除了以自己名義在社群平台發出訊息，也不乏隱身幕後，以其他名義經營的「盟軍」。

一位民間顧問公司負責人分享，國民黨偏向用專業「正規軍」方式經營網路社群，黨內各陣營，不少會直接花錢委託公關公司經營粉絲專頁，為特定陣營或政治人物造勢；民進黨人士則偏向內部培養的實驗部隊，花錢請顧問來上課，自己操作。

網路水軍 頻頻偽造輿論風向

這位負責人也舉例，臉書、ＰＴＴ上有許多「網路水軍」（假帳號），為特定人物、政黨或派系在網路上發文「偽造風向」，透過貼文、推文、大量留言來獲取報酬，網路水軍行銷已有五、六年以上，任何人都可輕易購買數百、數千個假帳號。然而可大規模量產留言，卻很難複製數百個人的人格，網路水軍的貼文反應通常很不自然，容易被看破。

經營部落格多年、曾當過寫手的李先生則表示，寫手目的是要引起輿論討論與社會關切，只要引起討論，自然會有媒體引述「網友」做為報導，這絕非客觀的民意，但會對執政者或執行者造成壓力。

在人人都是自媒體的時代，以評論政治時事做為主要內容的臉書粉絲頁也越來越多。曾擔任「靠北就可」的小編認為，在網路「帶風向」沒有想像中簡單，民眾自發「跟隨風向」所生產出的內容，往往更有影響力和傳播力，政黨或政治人物試圖用「假帳號」帶風向，沒有大眾想像中的有效。