政院組改過渡期 再延至2020年

2017-12-09

〔記者曾韋禎、鄭鴻達、彭琬馨／台北報導〕行政院組織改造工程至今仍有六個部會尚未完成立法，立法院院會昨三讀通過「行政院功能業務與組織調整暫行條例第二十一條修正案」，將過渡期延後至二○二○年一月底。

立法院院會昨三讀通過五項法案，除將組改過渡期延後外，並分別通過「總統副總統文物管理條例部分條文修正案」、「勞動基準法第六十一條修正案」、「海關進口稅則部分稅則修正案」及「菸酒管理法部分條文修正案」。

「行政院組織法」是在二○一○年修正通過，把原三十七個機關減少為二十九個，並自二○一二年啟動組織改造。但因經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環資部、內政部、陸委會等六部會的組織法尚未完成立法，原定於二○一四年底落日的「暫行條例」已兩度延長；眼見將於明年一月底截止，無法如期完成組改的行政院只好再提案修法，延長兩年。

人事行政總處人事長施能傑昨坦言，剩下六個部會的大方向已定，就剩林務局業務的細部討論，希望能在明年送出草案。

總統副總統文物可註銷

「總統副總統文物管理條例部分條文修正案」則規定，國史館可依總統、副總統文物類別及保存價值，進行分類、分級管理，若不符典藏效益者，應制定註銷計畫，送總統、副總統文物審鑑委員會審定後，辦理文物註銷；註銷文物依「國有財產法」規定處理，並經電子儲存。

國史館館長吳密察指出，器物類文物數量逐年增加，儲存空間逐漸飽和，預估將於五至八年內用完；建立文物註銷制度，除可節省空間，又可杜絕浪費。

「勞動基準法第六十一條修正案」則規定，可為職災補償金開立專戶，該專戶不得被抵押、扣押、供擔保或強制執行。

而為履行第二屆「台薩（薩爾瓦多）宏（宏都拉斯）自由貿易協定」（ＦＴＡ）執委會所簽署的我方關稅減讓承諾，立院昨也三讀通過「海關進口稅則部分稅則修正案」。

刑法沒收新制通過後，已有多項法律案配合修法，立院昨三讀通過「菸酒管理法部分條文修正案」，配合刑法沒收新制規範修正。