婦聯會拒交帳冊 行政契約簽不成

2017-12-09

協商還是卡關 黨產會質疑抗拒接受公共監督

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商持續卡關，據了解，婦聯會在談判過程中繼續出招，曾開條件要求董事會中的政府代表須為文官，經多次協商後一度不再堅持，但近期又重申此事。知情人士透露，堅持「文官」只是幌子，真正原因是婦聯會拒絕交出帳簿清冊，不願讓帳冊移交至未來成立的「中華民國婦女聯合公益基金會」，抗拒接受公共監督。

據了解，協商延長期限到期後，黨產會早已不跟婦聯會有協商接觸，內政部長葉俊榮仍積極協商未放棄，近期多次致電與婦聯會高層溝通，婦聯會常委秦舜英等人更帶著律師到內政部談判，不僅對行政契約內容有意見，甚至重提文官條件。

堅持推派「文官」只是幌子

「婦聯會只是在累積相罵本！」知情人士指出，黨產會早在數月前便強調，不會接受婦聯會對政府開條件，婦聯會在談判過程曾放棄堅持常任文官，重提只為讓外界誤以為，協商不成是卡在推派文官問題。

「簽約機率已越來越低！」黨產會高層研判，促轉條例三讀通過後，有助於檔案調查，對於黨國的附隨組織只會越來越不利，將會有更多證據打臉婦聯會，時間是站在黨產會這邊。

據了解，黨產會內部認為，不必急於「為簽而簽」，可跟婦聯會慢慢熬，已開過兩次會討論認定附隨組織後，財產收歸國有議題。但內政部仍對簽約保持樂觀，認為辜家「家財萬貫」，辜嚴倬雲沒必要隱匿資產，老太太在乎的是名譽問題，願意跟官方協商就是一種讓步。

據透露，由於婦聯會矇著內政部，以致內政部通報給黨產會的訊息不正確，造成黨產會一度誤判情勢。黨產會高度懷疑，婦聯會前後反覆有詭，私下調查發現，婦聯會內部強烈抗拒交出帳簿，也對內政部保留真正想法。

知情人士指出，隱匿資產懲罰負責人條款，最早設定為無限期責任，在辜嚴倬雲不斷抗議後，修正為只要讓政府派會計師、專業人員在基金會查帳，懲罰條款期限可縮短成半年或一年，若查不到就做簽證及背書，解除辜嚴倬雲的懲罰責任。

但婦聯會仍抗拒，黨產會最後讓步提出「折衷版」，若有隱匿資產情事，懲罰基金會兩倍罰款，不懲罰辜嚴倬雲，婦聯會仍對契約文字非常有意見，為的就是不留下帳簿被查帳。

黨產會強調，婦聯會只想捐出三一二億元了事，卻不願對歷史有交代，不願將帳冊留給基金會，是否有不可告人之事，確實非常可疑，「留下帳簿是最起碼要求，黨產會絕對不會再讓步！」