共軍水雷威脅大 我須維持獵雷戰力

2017-12-09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富承攬獵雷艦引發一連串風波，海軍將徹底檢討作戰需求後，重新評估我國籌獲新型獵雷艦的必要性。軍事專家指出，中國水雷數量多，且「沉底雷」對我國軍艦造成莫大威脅，我國仍須維持一定的獵雷艦戰力，「慶富案」後，我國獵雷艦的數量與部署，都有待進一步評估。

若不造新艦 六舊艦擬性能提升

我國海軍有九艘現役掃、獵雷艦，分別為三艘美製永陽級掃雷艦、四艘德製永豐級獵雷艦，以及二艘美製永靖級獵雷艦，但永陽級掃雷艦為一九五○年代產物，如新型獵雷艦成軍，首要目的為汰換該型艦。永靖級、永豐級皆為一九九○年代產物，如我國不再建造新一代獵雷艦，擬就六艘獵雷艦性能提升。

解放軍水雷 種類多、數量龐大

軍事專家揭仲表示，中國解放軍海軍具備多種類、數量龐大的水雷，而中國水雷之中，對我國海軍造成最大威脅者為「沉底雷」，只要在戰爭爆發前，由軍事載具運載至戰略位置，將這款水雷投入海底，我國軍艦通過附近海域，改變水壓、磁場，就可能引爆。以現今科技而言，只有獵雷艦可達成較有效的水雷排除工作，避免我國軍艦被封鎖於軍港內「甕中捉鱉」，因此，我國仍有維持獵雷艦戰力的必要性。

揭仲也指出，獵雷艦屬海軍「先遣部隊」，在軍艦出港前，排除航線上的水雷，但就台灣海峽條件而言，我方軍艦出港後，如軍港遭敵軍破壞，也不太需要考慮返航因素，因此，國軍是否仍堅持作戰期間，保持港口「全程暢通」的戰略思想，以及獵雷艦確切部署方式，都有待進一步評估。

據了解，根據軍方規劃，如國軍確定不造獵雷艦，除就現有六艘獵雷艦性能提升外，亦可能尋求其他替代方案，也不排除發展無人獵雷載具；如仍有意建造獵雷艦，將重新審視招標規格，亦可能採分批次，或戰系、儎台分離招商思維，但確切方法仍待海軍研究、評估。