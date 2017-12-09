慶富地雷引爆 9聯貸行面臨125億虧損

2017-12-09

〔記者盧冠誠／台北報導〕昨天是慶富造船繳清被國防部沒入二筆預付保證本息的最後期限，總金額約二十五．四億元，但截至銀行營業時間結束，慶富皆未與獵雷艦聯貸主辦行第一銀行聯繫，等同宣告該聯貸的九家參貸公股行庫，合計將面臨一二五億元的最大損失。

一銀約虧45億最多

受到「慶富案」提列呆帳衝擊，多數公股行庫十一月獲利大減，其中規模較小的台企銀稅前盈餘僅剩一億餘元，月減近八成，影響最為劇烈。

獲利穩健的一銀十月即領先各銀行，針對慶富授信案提列逾六億元呆帳，十一月又再提近七億元，使得上月獲利僅約十億元。一銀為慶富集團的最大債權銀行，其最大損失約四十五．五億元，合計十月、十一月已提存約三分之一，若本月把剩餘一次提足，恐面臨單月虧損的窘境。

同樣在獵雷艦聯貸案各面臨約十七億元最大損失的合作金庫銀行、華南銀行、台企銀也於十一月大幅增提呆帳。台企銀上月針對慶富案提列六億多元呆帳，如果十二月把剩餘約九億元一次提足，不排除亦會出現單月虧損的情況；華銀十一月稅前盈餘降至五億多元，主因對慶富案提列超過六億元呆帳，目前提存比例約五成。

合庫銀則是單月提列超過七億元慶富呆帳，導致十一月獲利跌破十億元大關，內部規劃年底會把剩餘的一次提足。

至於受傷較輕的彰化銀行，由於獵雷艦聯貸的最大損失約六億元，使得提存壓力相對較小，即使全部提足，今年獲利仍有機會突破一四○億元，續創歷史新高。