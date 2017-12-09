慶富找到金主? 海軍態度轉趨曖昧

2017-12-09

「將採取法律行動確保權益」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕獵雷艦風波原本海軍態度強硬，強調慶富造船昨天不補足廿四億餘元保證金、補正工期落後，軍方就要在今日發函解約，不料慶富昨宣稱找到「金主」挹注款項後，海軍態度轉趨曖昧，昨日深夜由海軍司令部發出的新聞稿，「經與專案律師研商，後續將採取法律行動，確保機關最大權益」。至於要採取什麼法律行動？今天是否啟動解約程序？最大權益有沒有包括再給慶富緩衝期？軍方並未清楚交代，也讓此案橫生不確定的變數。

新聞稿未說明是否解約

由於慶富可能對軍方提出行政訴訟、民事訴訟，雖軍方人士不願透露未來因應策略，但強調已做好相關措施，也有和慶富打訴訟「延長賽」的心理準備。另外，國軍仍將針對我國作戰需求、敵情威脅等，進一步評估我國未來反水雷戰力的建軍方向。

為籌獲六艘新型獵雷艦，強化新一代反水雷戰力，海軍在二○一三年推動獵雷艦國造案，總預算約三百五十八億餘元，不料慶富在二○一四年十月得標至今，接連發生輸出許可延宕、資金流向不明及詐貸疑雲等爭議，不僅檢調介入調查，行政院日前更組成專案小組，點出國防部、聯貸銀行第一銀行等單位多項缺失。

由於慶富屢生財務、履約風波，國防部在上月廿八日向慶富發出「最後通牒」，除要求慶富在昨日以前，提出第三期預付款還款保證金共廿四億餘元，更要求慶富補上工程落後進度，海軍亦在十一月廿八日、十二月六日派員至第一銀行高雄分行，沒入第三期第一筆、第二筆預付款還款保證金，分別為七．五九億元、十六．九億元。

面對解約大限到來，慶富董事長陳慶男動作頻頻，宣稱有台灣籍「愛國投資人」願意承接此案，亦考慮賣出慶富三分之二股權，或由政府承接慶富股權，讓獵雷艦得以繼續承造；陳慶男昨日又稱有「歐洲資金」將匯入，但最快本月三十一日才能將資金匯回台灣。

對於陳慶男說法，軍方不願評論。軍方先前明確認為，如慶富無法滿足提出廿四億元資金、補正工期等條件，即啟動解約程序，不會有其他的辦法和轉圜餘地，但海軍昨晚發出的新聞稿，語氣一反常態，慶富案是否再生轉折，仍待後續觀察。