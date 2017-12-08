接見美國訪團 蔡英文︰增列預算強化國防

2017-12-08

蔡英文總統（右）昨日接見「美國外交政策全國委員會」訪問團時表示，台灣將持續與美國一起努力維持此區域的和平穩定，並期盼台美關係更深化、緊密。總統並承諾，為進一步強化台灣的國防，未來會增列國防預算支應重大武器採購案。

訪賓一行有總統先前過境夏威夷時會晤的美國在台協會前主席薄瑞光（左），和戰略暨國際研究中心太平洋論壇會長柯羅夫，另還包括美國海軍分析中心資深研究員麥道維、布魯金斯研究院東亞政策研究中心李維亞、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇計畫副主任丹尼爾斯等人。

（圖：中央社，文：記者蘇永耀）