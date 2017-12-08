學者︰中國視政治標準高於交流

2017-12-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕中華文化總會副秘書長張鐵志前天入境香港遭拒，政大東亞研究所所長王信賢昨認為，張鐵志過去多次出入香港都沒有問題，但接任文總副秘書長後便不能再交流；郭正亮去年遞補了民進黨不分區立委名額後，也不再能進入中國交流。這些跡象顯示，對中國而言，實現「政治標準」的意義大於交流。

政大社會科學院及經濟政策研究中心昨舉辦「十九大後兩岸關係的機遇與挑戰—從經濟、政治、社會三個視角談起」研討會，包括前國發會主委、政大經濟系教授林祖嘉、政大國關中心主任寇健文、兩岸共同市場基金會執行長陳德昇等人與會。

寇健文認為，北京多次要求，民進黨政府必須體現「一中原則」的「九二共識」，其實北京要求的，不只針對民進黨，同時也針對國民黨，「九二共識」一中各表空間已經沒有，而民進黨政府很難去接受，兩岸僵局還會持續一段時間。

寇健文強調，中國對台交流的方式，現在就是把台灣官方繞開，除非大環境改變或台灣內部改變，否則在僵局沒有改變的情況下，北京不可能會讓外界認為兩岸還有官方一軌或二軌微妙互動機會，這也是張鐵志入境香港遭拒原因，而台灣官方外圍智庫學者也不可能以此身分赴中，只能以私人身分去，更不可能像過去一樣率團到中國。