中國擴大間諜認定 陸委會籲尊重人權

2017-12-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國務院前天發布「反間諜法實施細則」，認定「分裂國家、破壞國家統一」等，屬間諜行為外的危害國家安全行為。陸委會副主委邱垂正昨天表示，該細則主要目的是強化中國大陸內部控制，但外溢負面效應勢必引起外界高度疑慮，陸方應尊重人權保障。陸委會並提醒國人赴陸要注意陸方相關規定與自身人身安全。

邱垂正解釋，「反間諜法實施細則」主要擴大間諜以外的「其他危害國家安全行為」範圍，把「分裂國家、破壞國家統一、顛覆國家、推翻社會主義制度、製造民族糾紛、組織利用邪教」等行為納入。

細則也定義所謂的「境外個人」，即不具「中華人民共和國國籍」的人，不聽勸阻，擅自會見中國大陸境內有「危害國家安全」嫌疑的人員，也會被視為危害國家安全。

勢必衝擊兩岸關係

邱垂正說，中國大陸的「反間諜法實施細則」與「國家安全法」、「網路安全法」、「境外非政府組織境內管理法」等法案一樣，目的都是強化中國大陸內部控制，但外溢負面效應勢必引起外界高度疑慮。

邱垂正表示，尤其實施細則對「分裂國家」等行為模糊定義，以及法律不確定性概念，伴隨可能的法律責任，不僅可能衝擊兩岸關係，也勢必嚴重影響中國大陸人民與國際社會交流，以及殘害國際人士言論表達及宗教信仰自由。