共機又來亂 F-16升空監控

2017-12-08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機昨又接近台灣！國防部表示，中國「轟六」轟炸機等多架軍機昨兵分二路，自宮古海峽、巴士海峽飛往西太平洋，和中國海軍執行「海空對抗操演」。有業餘無線電玩家疑收錄到我國F-16戰機升空監控中國軍機時，兩軍的對話，對方嗆聲「立即離開，否則後果自負」，我方則要求對方離開我防空識別區，所幸雙方並未擦槍走火。

無線電玩家疑收到兩軍對話 軍方不證實

這是中國軍機今年以來，第十五度接近台灣外海。針對業餘無線電玩家收錄到的對話，軍方官員不願評論與證實。

根據業餘無線電玩家收錄到疑似我方、中國軍機飛行員的部分對話內容，中國軍機飛行員先說「台灣飛機，我是中國人民解放軍，你已嚴重威脅我飛航安全，請立即離開，否則後果自負。」我方飛行員則明確表達我方為「中華民國空軍」，強調對方已在我防空識別區；中國飛行員再次要求我方「保持安全距離」，接著我飛行員則說「陪他（中國軍機）走就是。」

對方嗆聲後果自負 我要求離開識別區

國防部昨表示，中國空軍「轟六」轟炸機等各型機多架次，分由宮古海峽、巴士海峽飛往位於鵝鑾鼻東南方的西太平洋海域，和中國海軍驅逐艦、護衛艦等執行「海空對抗操演」，國軍全程監偵掌握，採取適切應處作為，捍衛我海、空域安全。

國防部表示，參謀總長李喜明昨晨間聽取敵情會報後，立即進入聯合作戰指揮中心，聽取中國機、艦最新動態簡報。國防部長馮世寬則指示官兵堅守崗位，依據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」嚴密監控，妥慎應處。

雖國防部未公佈中國軍機數量，但日本防衛省昨亦公佈相關訊息，指有四架「轟六」轟炸機、一架「運八」電偵機穿越宮古海峽。根據日本防衛省公佈的中國「轟六」照片，其機身戰術編號為「八」開頭，研判應為中國海軍航空兵所屬轟炸機，而非中國空軍所屬。