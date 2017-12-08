黃國昌：李瑞倉幫慶富喬5.5億貸款

2017-12-08

〔記者彭琬馨、謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌昨指控，前金管會主委李瑞倉任內協助慶富召開會議，要求聯貸主辦第一銀行變更授信條件，讓慶富少繳交五．五億元備償金；黃痛批「沒有銀行的授信是這樣幹的！」他昨天也前往台北地檢署告發李涉犯貪污治罪條例之圖利罪。

赴北檢告發李涉犯圖利罪

黃國昌昨召開記者會，出示金管會內部會議文件指出，二○一七年一月三日，金管會在李瑞倉主持下，邀請慶富副董事長陳偉志、前銀行局長王儷娟、金管會副主委黃天牧等人出席會議。

黃國昌說，陳偉志先向金管會抱怨表示，軍方延遲付款，導致慶富出現財務缺口廿七億元，盼金管會能協助要求銀行團變更授信條件；金管會則具體回應，將聯絡聯貸主辦行第一銀行，意即「金管會去幫忙『喬』」，提供慶富將申請開狀時徵取的廿％備償金，修改為「到單時取得兩成備償款」。

黃國昌表示，銀行調整授信條件的結果就是，一銀備償專戶裡的錢，從二四四五萬歐元變成剩八三五萬歐元，「幫慶富調出五．五億元」，造成全體銀行股東跟納稅人非常重大的損害，金管會「怎麼可以幫業者喬聯貸？」

黃國昌批評，沒想到過去金管會主委曾銘宗犯下的錯誤，今年會再次上演，質疑李瑞倉難道忘了貪污治罪條例的規定嗎？且李卸任金管會主委後，政府竟酬庸李擔任中華投資公司董事長，他呼籲李應站出來向全體納稅人致歉，並請台北地檢署儘速展開偵辦。