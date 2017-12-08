獵雷艦瀕臨解約「陳慶男漏夜會商神秘金主」

2017-12-08

〔記者黃良傑／高雄報導〕獵雷艦案瀕臨解約，慶富造船董事長陳慶男前天表示有愛國投資人願接手，並願讓出三分之二股權增資，他昨北上與這名投資人漏夜會商，能否簽下合作備忘錄，趕於今日回補廿四億餘元保證金，各界都在關注。

陳慶男昨早向派出所報到後，下午便趕往台北與神秘「愛國金主」面商，洽談接手獵雷艦案細節。陳慶男希望這位投資人可以接手，慶富願讓出三分之二股權，畢竟洛馬已取得義大利Intermarine輸出許可，若資金能及時到位補上缺口，國艦國造計畫才能延續。

不過，陳慶男也提出備胎方案，若該名金主最後卻步，一旦合作不成，他不排除把慶富三分之二股權「捐贈政府」，當然也要政府願意接手，慶富會尊重，因獵雷艦案事關國防、外交，他希望尋求多贏的解決之道。

有造船界同業認為，好不容易取得各國輸出許可，一旦解約將面臨全部作廢，美國洛馬和義大利Intermarine的輸出許可是和慶富簽的，若解約重新招標，再由其他船廠承接確有其困難，若重新建案，時間將延宕至少四年以上，國防自主時程必受影響，朝野應評估並解決後續問題。

對於「有愛國金主有意接手獵雷艦案」，有人質疑這樣的訊息是「放話」，或「放煙霧彈」，親近陳慶男的好友表示，獨資公司未來要怎麼做，由董事長說了算，既與檢調偵辦案情無關，也和銀行聯貸、抽銀根無涉，何需對誰放話？