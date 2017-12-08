慶富找百億男救火 軍方：底線不變

2017-12-08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富承攬獵雷艦案風波不斷，軍方對慶富解約的「最後通牒」今日到期，慶富董事長陳慶男對外宣稱，有台灣籍「百億男」願承接此案，更向媒體表示，願意捐慶富三分之二股權給政府。軍方官員獲知此消息後，不願做出任何評論，僅強調，軍方立場已非常清楚，如慶富無法在今日拿出廿四億餘元的保證金，並補上工程落後進度，就依規定解約。

今若未繳24億保證金 就依規定解約

陳慶男前天表示，一名擁有百億資金的「台籍愛國投資人」有意承接獵雷艦案，慶富考慮賣出三分之二股權延續獵雷艦承造。陳表示，這位投資人見慶富資金出現缺口，加上獵雷艦案在立法院吵得沸沸揚揚，擔心「國艦國造」受挫，獵雷艦案胎死腹中，擬接手慶富組成專業團隊。

第一銀行為慶富預付款還款保證金的擔保銀行，因此，當慶富第三期預付款還款保證金第一筆七億餘元於上月廿八日到期、第二筆於本月六日到期時，海軍皆派員到一銀高雄分行沒入款項，總金額約廿四億餘元。

對於陳慶男所言，軍方官員不願評論。官員強調，軍方的態度已說得非常清楚，如慶富今日無法拿出廿四億餘元，並證明已補正落後工期，軍方將啟動解約程序，並無其他方法暫緩解約，軍方也不會退讓底線。

據透露，如慶富無法達成國軍要求，國防部採購室明日（九日）就會發函給慶富宣告解約。

另外，如國軍和慶富解約，慶富已繳給軍方十七．四億元履約保證金將沒入，國軍也會要求保證銀行返還第一期、第二期預付款還款保證金共四十八億餘元，加上已沒收的第三期預付款還款保證金共廿四億餘元，總金額約九十億元。

官員強調，假如獵雷艦案解約，將先終止此案，未來再針對我國作戰需求、周遭國家局勢等，規劃新一代反水雷戰力。