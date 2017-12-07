文總副秘張鐵志 入境香港遭拒

2017-12-07

〔記者楊明怡、鍾麗華／台北報導〕文化總會副秘書長張鐵志原定昨天到香港出席「四城文化交流會議（簡稱四城論壇）」，卻在香港機場遭到拒絕入境。他昨晚回到台灣後表示，他參加過很多次四城論壇，這次是以個人身分受邀、請假赴香港，但也是他第一次無法入境香港。

張鐵志因擔任香港文化雜誌《號外》主編的關係，他在二○一三年即取得卡式的香港居民身分證，妻子Amy也是香港人。

陸委會副主委邱垂正表示，對於我方人士屢遭拒絕入境，政府已多次向港府表達不滿與抗議，並促對方能夠改善，希望港府以包容、正面態度看待民間交流活動。