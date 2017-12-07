陸委會補助「統一大同盟」立委批離譜

2017-12-07

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院內政委員會昨審查陸委會明年度預算，民進黨立委張宏陸發現，陸委會竟補助「三民主義統一中國大同盟」，而且補助計畫名稱還「密不錄由」，相當離譜。陸委會主委張小月解釋，補助是宣揚台灣的自由民主價值，都有客觀標準、禁得起檢驗，對兩岸關係有幫助才會補助。

陸委會聲稱「宣揚台灣自由民主價值」

張宏陸質疑，陸委會補助「三民主義統一中國大同盟」、「華人愛知行有限公司」，補助理由是「密不錄由」，這些名稱看起來奇怪的團體，難道是在宣揚「統一中國」、「三民主義」嗎？

張宏陸強調，陸委會應就其執掌評估相關補助，而不是沒有任何規範、標準，只要與對岸相關的就補助，更不是有壓力就給錢，反而得到反效果，沒有好好把關，一不小心就變成「被統戰」工具。

民進黨立委谷辣斯．尤達卡指出，「中華兩岸婚姻協調促進會」下週六將在中正紀念堂舉辦兩岸交流卅週年紀念活動，宣稱「深化交流、融合發展、兩岸一家親、牽手心連心」，而活動募款開設的帳號竟在中國。

谷辣斯也發現，陸委會過去與婚促會多所互動，張小月還曾與該團體合照，照片就掛在婚促會網站上。谷辣斯提醒，這樣的團體是真正爭取中配的人權？還是別有政治動機？

陸委會法政處長蔡志儒坦承，該會與婚促會有互動、也有一些聯繫。張小月解釋，有些團體表面上看起來是正常民間團體，但卻不知背後是否被有心人士利用，而成為中國對台統戰的工具，這部分需進一步了解。

中國公布反間諜法細則 破壞統一算違法

此外，中國國務院昨發布「反間諜法實施細則」，除針對境外組織、代理人、敵對組織、間諜器材等做出定義外，還認定「分裂國家、破壞國家統一」等，屬間諜行為外的危害國家安全行為。