內鬼情報員 高院加重改判

2017-12-07

〔記者項程鎮／台北報導〕軍事情報局中校郝元崇刺探、蒐集我國佈建中國的情報網、人員編組等大批資料，高檢署查扣並送鑑定後，確認郝共蒐集二十三件國防、軍事機密資料，但高等法院僅依違反國家情報工作法判處一年六個月徒刑和限制出境，最高法院認為判太輕，撤銷發回更審後，高院更一審改判三年四個月徒刑，郝上訴後，遭最高法院駁回定讞。

原判一年半 最高院認太輕發回更審

檢調蒐證指出，郝元崇任職軍情局二十年，長期負責中國地區情蒐工作，但從二○一二年八月起，竟反常向軍事情報局專責同事打探佈建中國的情報網、人員身分、通訊安全管制等機密，並蒐集列管的公務資料，引起軍情局人員高度警覺，並向高層主管反映。

軍情局先自行內部調查，暗中監控郝元崇的行蹤，雖沒掌握他洩漏我方國防或軍事機密給對岸的事證，但發現郝會窺探同事公務電腦的資料，謊稱奉上級命令支援，舉動十分不尋常。

高檢署、調查局和軍情局研議後展開情蒐，郝察覺被監控，銷毀資料企圖滅證，檢調軍專案人員兵分多路搜索其住處、辦公處所，共查扣軍事機密、相關公務資料四十七件，發現郝曾毀損部分軍事機密資料，軍情局透過專業資訊人員還原被刪除的電腦檔案。

高檢署將全案軍事機密等資料，送往軍情局鑑定，其中二十三件屬重要機密，將郝元崇起訴，最高法院判處郝三年四個月徒刑確定。