陳慶男：有個百億男 想接手造艦

2017-12-07

〔記者黃良傑、黃建華／高雄報導〕獵雷艦後續承造問題，軍方朝解約程序走，得來不易的輸出許可，可能因解約而取消，傳聞一名擁有百億資金的愛國投資人有意承接，慶富老董陳慶男昨天證實，透露「他」是台灣人，慶富考慮將三分之二股權賣出，務使國防自主，延續獵雷艦承造。

慶富為補資金缺口及沒收的預付款保證金，近來積極尋找國外金援。陳慶男表示，這位愛國投資人早於獵雷艦案招標時，就曾找他表達合資承造的意願，但慶富是獨資的造船公司，當時估計由慶富接案就可完成，直至目前，這位擁有上百億資金的愛國投資人，仍有高度承接的意願，雙方正洽談細節中。

陳慶男指這位投資人相當愛國，見慶富資金出現缺口，加上獵雷艦案在立院吵得沸沸揚揚，仍未因此卻步，反而擔心國艦國造會受挫，獵雷艦案胎死腹中，擬接手慶富組成專業團隊。

黃志芳應訊 否認幫忙喬撥款

此外，高雄地檢署偵辦獵雷艦案，昨傳訊外貿協會董事長黃志芳，就去年九月二十三日慶富陳慶男、陳偉志父子入府拜會，時任總統府新南向辦公室主任的黃志芳，是否曾受託幫忙喬獵雷艦撥款事宜進行了解。

黃志芳向檢方說，當天和陳家父子短暫會面，主要是就慶富去印尼投資交換意見，期間，陳慶男曾抱怨海軍對獵雷艦撥款條件很嚴苛，但他只當作「閒聊」，未表意見，陳家父子也無進一步拜託幫忙。