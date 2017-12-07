處理救國團 立委促各部會硬起來

2017-12-07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕救國團理事長白秀雄昨辭去團內所有職務。民進黨立委賴瑞隆直言這是救國團轉型的重大挫敗，他呼籲各部會硬起來處理，不應繼續行政怠惰，內政部應依「人民團體法」撤換主任葛永光、甚至解散救國團；黨產會立即進行黨產認定；教育部立即廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」等規定。

李鍾桂去年赴中聽「國歌」惹議

救國團過去與威權體制的密切關係，讓其制度與現行「人民團體法」格格不入，內政部要求修改章程，卻遭榮譽召集人李鍾桂為首的內部勢力抗拒。而李鍾桂去年參加中共舉辦的孫中山誕辰一百五十週年紀念活動時，在演奏中國國歌時肅立致敬，也讓外界譏諷她忘卻救國團的成立宗旨與原本名稱「中國青年反共救國團」。

賴瑞隆說，白秀雄請辭顯示內部反改革力量抬頭，原本期待理監事章程通過後，將權力回歸於理事長，但救國團最後仍抗拒改革。台灣所有社團都是由會員大會所選出的理事長所主導，有哪個像救國團享盡國家、政府資產、特權，卻又一方面虛情假意說要改革，一方面卻動用各種關係逼退白秀雄，為社會團體立下最惡劣的示範。

儘管「促進轉型正義條例」甫三讀通過，但賴瑞隆直指此事是救國團轉型的重大挫敗，他要求內政部硬起來挺白秀雄，立即依「人民團體法」撤換葛等人職務，若必要更可解散之。黨產會立即對救國團進行不當黨產認定，教育部也應立即廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，地方政府也應積極查緝其違法未登記的事業，否則就是行政怠惰。

立委黃國書則認為，救國團既非政府單位，卻又非一般民間社團，帶有過多官方色彩，得以經營許多民間團體無法經營的事業，例如活動中心、補習班、旅宿業務等，這當然都是被賦予的特權，是威權體制下的產物。

黃國書強調，希望轉型正義的政策，能清楚定位救國團，若要經營旅宿業、補教業等，都應依法申請登記，將救國團導入正軌。