吳密察：促轉不是為了報復 是為了和解

2017-12-06

記者蘇永耀／專訪

立法院院會昨三讀通過促轉條例，國史館館長吳密察受訪指出，這是台灣走向成熟民主必然要走的道路，檢視過去，不是為了報復，而是要走向和解，這樣整個台灣才能向前走。他也呼籲還留存許多當年史料的國民黨積極以對，讓大家看到不同於過去的國民黨。

吳密察指出，台灣從威權體制走向民主化與自由化，本就應該進行轉型正義的處理，二○○○年民進黨首度執政時，受限於國會朝小野大，沒能做好這一件很基本的事情；而國民黨在二○○八年重新執政，也沒有對此認真以對，展現與過去國民黨的不同，一直延至現在才通過促轉條例。

吳密察說，「轉型正義的最後一哩路」，把這件事情做好，也是考驗台灣民主是否夠成熟，是否真的已完成民主轉型，民主如僅淪為數人頭的選舉政治，這是品質不佳的民主。這事情一定要做，做好後無論哪個政黨或哪個人，也都不必背負以前的原罪，這樣整個社會才能真的向前看。

對於藍營批評這是政治清算，吳密察認為，現在的國民黨人不是過去那一代，何況多數的國民黨政治人物也都靠地方的經營爭取支持，何苦背負那些包袱？講白些，條例通過反可讓國民黨人「借力使力」，如積極配合對過去歷史的清查，也正是翻轉政黨形象的機會。

有關史料徵集方面，吳密察舉例，過去國民黨一黨獨攬的時代，黨政軍特均會循各自管道向上陳報資訊，例如二二八，當時台灣省黨部向南京的黨中央提供的資料，就是重要的史料。另外，早年出國留學最擔心被列入黑名單，但黑名單從何而來？一是透過政府在海外的僑情系統，另一管道則是國民黨的海工會組織，這些資料都還有待填空。

吳密察說，當年黨政軍特的資料也會互相連通，例如一位海外學人回國，學術審查都通過，準備要進入公立大學或中研院，但在「人二」的資料卻過不了關，很可能是海工會的材料進入了公家機關，如果能把這些分散的資料集中起來，歷史圖像就會比較完整。

談到史料的典藏，吳密察說，各國民眾對自己政府典藏與銷毀檔案都常投以不信任，像美國川普總統雖解密了遭暗殺的甘迺迪前總統的部分史料，但美國人民還是懷疑最關鍵的應是在其他還沒有解密的部分。所以，「檔案管理機關也必須獲取人民的信任」，經由程序的透明化與制度化作法，說明史料解密的進度及限制閱讀的理由，另並降低民眾申請閱讀檔案的門檻，盡量做到簡便，才能降低不信任感。