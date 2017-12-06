促轉條例三讀》黨產歸公 用於長照、社福等事務

2017-12-06

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕有關政黨不當黨產收歸國有後的運用問題，立法院院會昨三讀通過「促進轉型正義條例」，明定由中央成立特種基金，以專款專用方式，做為推動轉型正義、人權教育、長照、社福等政策，及轉型正義相關文化事務之用。

民進黨立委鄭運鵬表示，即使國民黨的黨產是不當取得，若國民黨現在願意走在法律和法院之前，放棄訴訟，自願捐贈給政府法律規定的長照或弱勢等基金，相信社會仍願給予正面肯定，這是不當黨產對國民黨的最後價值，也是國民黨最後的機會。

由於促轉會推動事項也提及黨產處理，有立委質疑恐與去年七月通過的「黨產條例」出現競合問題；民進黨團則提出再修正動議，規範政黨不當黨產的調查、返還、追徵、權利回復等，由行政院黨產會依「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」處理，促轉會不再處理不當黨產。

黨產會發言人施錦芳表示，台灣開始推動轉型正義的腳步已經太慢，很高興繼國家人權博物館正式立法通過後，現在促轉條例也三讀通過，大家共同為推動台灣的轉型正義工作而努力。

此外，國民黨智庫、國家政策研究基金會遭查封，國民黨發言人洪孟楷昨表示，智庫雖被行政執行署貼上封條，但現階段不影響智庫正常的運作，而國民黨也已提出行政訴訟等法律途徑救濟。