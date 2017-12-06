獵雷艦案 雄檢傳海軍司令黃曙光

2017-12-06

〔記者黃建華／高雄報導〕針對海軍被指疑似有高層施壓，導致提前撥款二十四億元給慶富，高雄地檢署昨首度傳喚海軍司令黃曙光上將等將校軍官十六人與慶富二名員工到案。黃曙光等人皆表示，撥款完全沒受任何總統府或任何外力影響。訊後全部獲得請回。

檢調昨是以「證人」身分傳喚黃曙光等將校軍官，到案說明的還有海軍司令部前參謀長中將梅家樹（現任軍備局長）、前副參謀長少將胡展豪、主計處處長上校李文（已退伍）、前計畫處處長少將林育斌、李鳳翔上校及其他軍方預算編列與監造人員；檢方另傳喚慶富公司王姓經理與高姓承辦人，調查慶富委託義大利製造的首艘獵雷艦「脫模」請款過程。

據了解，雄檢迄今尚未就海軍撥款二十四億元給慶富分案，昨天會傳喚海軍高層是源於國民黨立委曾爆料慶富少東直通總統府，暗示國防部在「高層施壓」下提前給付尚未編列預算的二十四億元給慶富，才傳喚軍方人員釐清。

上個月二十日，黃曙光曾召開記者會澄清「海軍是依法依約行事」，否認有任何高層施壓，海軍是依約付款，還說：「我是主角、這個案子是我批的、沒有總統府或任何人打電話給我、沒有任何人告訴我要怎麼做。」

雄檢襄閱主任檢察官葛光輝表示，黃曙光等人對二十四億元撥款的說法，與日前記者會大致相符；昨晚由南機組移送高雄地檢署複訊後，全部請回。