即使買到F-35 戰機國造不中斷

2017-12-06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部、中科院、漢翔公司正研製新一代高教機，國軍亦定調，待「高教機國造」政策完成，將推動「初教機國造」延續航空產業產能。軍方官員表示，藉由高教機、初教機國造，預計可延續我國十至廿年的軍事航太研製能量，為下一代戰機「打底」，縱使我國順利向美國採購F-35B等新一代戰機，仍不會終止新戰機研製能量。

官員舉例，以日本為例，日本已確定向美國採購F-35戰機，做為下一代空軍主力，但仍推出國造戰機「心神」研製案，藉此兼顧空軍戰力與國內研製能量。國防部將比照辦理，未來不僅「自製」、「外購」新一代戰機雙軌並行方針不變，縱使順利向他國購得新戰機，國內研發工作也不會中斷。

官員強調，目前先進戰機具備性能為「匿蹤」、「垂直起降」，但我國開發下一代戰機，不會只侷限於上述條件，「未來的戰機模樣、性能，『Who knows（誰知道）？』」如我國鞏固軍事航太能量根基，藉由外購取得F-35B或其他先進戰機後，亦可能轉向為無人空優載具的開發與研製。

高教機國造產製期程為今年至二○二六年，至於新一代初教機研製期程尚未定案。官員說，初教機技術門檻較低，生產時間可做調整。有鑒於我國「IDF」戰機量產完畢後，國內軍事航太產能停擺，國軍亦可能選在高教機國造完結後，再建案量產初教機。

國防部副部長張冠群昨在「台灣航太產業與政策論壇」表示，國防部提供航太產業機會，但目標和規劃不止於此，總預算六百八十六億元的高教機六十六架，自製率約五十％，但這並非國防產業的目標，而是藉由自製過程的巨大挑戰，提升我國能力，讓產業有機會在規劃時間內解決問題和困難。

張冠群表示，國防部認為國機國造是很好的自主性儎台，可自行擴充、規劃、研發系統，國防部正進行後續初教機的規劃，每個計畫都是以十年的時間籌建，也牽涉後續廿年到卅年的後勤維修能量。