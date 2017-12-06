新一代高教機 擬支援對地攻擊

2017-12-06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為汰換服役已久的AT-3高教機，計畫在二○二六年前完成國造六十六架新一代高教機。據透露，國軍也評估高教機的衍生用途，如必要時，可支援對地攻擊等支線任務。

國防部長馮世寬昨天參加「台灣航太產業與政策論壇」時表示，雖然獵雷艦好像把海軍打趴、把國艦國造政策打碎，但「國機國造」有著堅強的領導和決心；他有信心，在六百卅六個工作天後、二○二○年時，漢翔製造的高教機將起飛，他對此政策相當有信心。

馮世寬：有信心2020年起飛

國軍在今年啟動「高教機國造」政策，預計二○二○年原型機起飛、二○二六年完成六十六架新機建造工作。軍方官員表示，我國現役AT-3高教機，配有飛彈、炸彈掛載點，可在戰時肩負輕型攻擊機能力，預料未來新一代高教機服役時，亦可承接此任務特性，而新一代高教機的油箱亦將加大，讓軍方運用彈性更大。

我國在研製AT-3高教機後，軍方在一九七九年至一九八三年曾以該機型為藍本，推出「XA-3」攻擊機，可掛載響尾蛇飛彈、雄風二型反艦飛彈等。針對新型高教機是否比照辦理？知情官員說，當時我國僅有F-5和F-104戰機，缺乏較強的對地、對水面攻擊能量，新一代戰機籌獲尚無下文，因此才有此方案。但我國現今有IDF等戰機，尚無另開發、後續衍生機種的規劃。

官員強調，高教機和空優戰機相比，雷達、射控、發動機皆不比後者，未來是否擴增武裝酬載量，待空軍評估作戰需求後決定，但現階段而言，仍以汰換AT-3高教機為主要目標。另由於高教機原型機出廠，後續將有五到六年生產期，亦考慮分成「Block1」、「Block2」批次，增強後續機種性能。

副總統陳建仁昨天也出席論壇，他表示，航空產業技術門檻、附加價值高，政府已將國防航太產業列為五大產業創新研發計畫之一，就是盼未來藉高級教練機「國機國造」計畫，提升國防自主能力，同時帶動民間航空產業還有周邊機械、材料、電子等相關產業的升級。

馮世寬表示，台灣航太產業正逐步高飛，並藉由國機國造政策，提升國防自主與產業設計、研發、製造能量。