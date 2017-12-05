為社子島案 柯文哲破冰拜會葉俊榮

2017-12-05

〔記者陳鈺馥、沈佩瑤／台北報導〕前台北市警察局長邱豐光因世大運維安不力，日前遭內政部降調職位，引發台北市長柯文哲與內政部長葉俊榮槓上，雙方多次隔空互嗆。事隔二個多月後，因社子島開發案卡關超過一年，柯文哲昨親赴內政部拜會葉俊榮，雙方雖破冰寒暄，但開發案因拆遷安置問題，未有共識繼續卡關。

握手致意後…開發案繼續卡關

據了解，台北市都委會去年十月完成社子島開發案審查後，送案至內政部專案小組會議審議，由於事涉社子島開發容積率、入住人數及拆遷問題，一年多來仍卡在小組討論階段，未送大會審查。

今年九月警政署公布高階警官人事異動，柯文哲不滿未被事先徵詢，中央無預警就把邱豐光拔掉，多次拒見新任北市警局長陳嘉昌，甚至怒批內政部，更曾在受訪時抱怨，葉俊榮在人事案公布前三十分鐘才告知，「根本就是突襲」，自己那天回說：「好啦！好啦！」結果葉一聽到這句話馬上跑掉。

教師節當天，柯、葉兩人在孔廟祭孔大典碰頭，葉俊榮對柯文哲直言：「你不同意我還是要發布，改天再找你解釋。」柯文哲直接回嗆說：「你這樣講就不用來了！」賞了一碗閉門羹給葉俊榮。

事隔二個多月後，雙方昨首度破冰，一見面相互握手致意。對於兩人是否已和好？柯文哲未正面回答，僅對於社子島開發案表示：「雙方幕僚都有先談好，今天只要確認一下就會有結論，很快就會談好。」葉俊榮也說：「中央和地方合作，很多事情都可以做好。」

柯：不管喜不喜歡他 都要解決問題

但閉門會議一小時後，雙方對社子島開發案仍無共識，柯文哲會後受訪表示：「審超過一年了，到底卡在哪裡，就需要溝通。」就好像考試一直沒有考及格，到底準備方向不對，或其他因素，大家來溝通一下，內政部較關注拆遷補償問題，「我就說那簡單，對於這點回去再準備一遍，下次再來報。」

稍晚柯文哲出席活動後，媒體追問柯上午是否與葉俊榮「破冰」？柯僅說，該處理的問題還是要處理，不管你喜歡他、不喜歡他都要解決。