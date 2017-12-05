立委選區重劃 陳英鈐：沒腹案沒偏好

2017-12-05

〔記者楊淳卉／台北報導〕中選會新任主委陳英鈐昨首赴立院內政委員會備詢。針對下屆立委選區重劃，將採何種計算方式進行名額分配？陳英鈐表示，他沒有腹案，也沒有偏好，這是很重要的價值判斷，「不是單純的數學公式問題」，應交由立院決定。

非單純數學公式

「選罷法」規定，中選會每十年應檢討一次選區，將以今年十一月底人口數字當作計算基準，若以第七屆立委選舉公式計算，高雄市、屏東縣恐各減一席，台南市、新竹縣各增一席，衝擊藍綠政治版圖，引發爭論。

表態參選下屆高雄市長的陳其邁日前已提案修法，將各縣市立委名額分配公式明確入法，改採第四屆立委選舉時的席次分配公式。陳其邁昨表示，應待各縣市立委名額分配公式明確入法後，中選會再做選區劃分，奉勸陳英鈐不要「憂讒畏譏」。

必要時院際協調

高雄市民進黨立委賴瑞隆則說，期待中選會扮演積極角色，若有違反憲法精神，應提出具體方案，才符合外界對新任中選會期待，而非只以現行方式做最保守的作法。

陳英鈐指出，我國選區劃分程序複雜，也是世界獨一無二，用何種方式分配，不是單純數字問題，應交由立院決定；目前委員會中，僅將第四屆及第七屆立委選舉試算基準列入討論，其他部分還未深究。

陳英鈐表示，中選會十二月十九日將召開委員會議討論選區名額分配原則，明年一至三月再由各縣市選委會召開公聽會，五月卅一日前將區域立委選區變更案送立院審查；若有疑義，則可啟動行政院、立法院兩院院長之院際協調。