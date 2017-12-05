選新北？李四川：躲到床下還是中槍

2017-12-05

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕國民黨下屆新北市長人選，傳出副市長李四川獲得黨內較多的基層民代支持，李四川昨天下午出席市議會預算審查會，他受訪時自嘲說：「不是躺著而已，我都躲到床鋪下了，還是中槍！」他強調沒有參選意願，請大家不要害他。

民進黨秘書長洪耀福上週爆料，指新北市副市長侯友宜對他說：「兄弟，我沒有要選。」國民黨內具份量人士透露，國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫已達成共識，新北市將由侯友宜來選，但支持李四川角逐新北市長的里長、議員較多，且至今仍不斷勸進，可能因此影響侯的心情。

朱立倫昨天受訪說，無法回應各種傳言，不用每天談選舉，現在還是把市政做好最重要，選舉的事，國民黨在吳敦義主席的領導下自有規劃。

朱：把市政做好最重要

新北政壇最近傳出，李四川夾在「老長官」周錫瑋、「同事」侯友宜兩人之間，讓他左右為難而有倦勤之意；李四川澄清說，「不是倦勤，是退休」，他想要退休與選舉因素無關，早在去年回鍋接任副市長時，就向朱立倫表示，年紀大了，想留個十年給自己「告老還鄉，回小琉球開民宿」，也希望多給年輕人機會。

李：想告老還鄉開民宿

曾擔任國民黨秘書長的李四川，對於黨內近日因下屆新北市長人選的紛紛擾擾也很憂心，他呼籲有意參選的人要良性競爭，未來的勝出者都需要對手的協助，絕對不要惡言相向。