與民間合組公司「技術合作」 中科院︰絕不規避國會監督

2017-12-05

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部昨天證實中科院與民間業者合組公司一事。中科院副院長馬萬鈞昨在立法院答詢時強調，此次合組公司是技術合作，「和銷售武器有非常大的差別」，未來也絕對不會規避國會監督。

為兼顧國防自主與商業市場利益，中科院已在十一月底與民間業者「合資」成立公司；這家衍生公司將以中科院技轉的科技成果，進行精密工業零組件的研發與生產，相關產品也將進入商業市場競爭。

立法院外交及國防委員會昨審查國防部明年度預算，國防部發言人陳中吉會前證實此事，並表示此案是國防自主第一步。陳中吉強調，合組公司過程按照中科院行政法人設置條例的第三條、第六條與第十一條等規定進行合作，但細節事涉商業機密，因此不公開說明。

確保產品品質 不會賣軍火

陳中吉也說，中科院了解我方各軍種的作戰需求、作戰環境與敵情威脅等，可因應客製化需求研發武器系統。希望朝向國防自主有利方向研發，也讓民間企業共同成長，營造多方贏面、對國家有利的成果。

民進黨立委王定宇與國民黨立委江啟臣質詢時都關切中科院合組公司一事。王定宇說，中科院雖然掌握技術，但民間控股六成，獲利會不會脫離中科院控制？外界也擔憂會不會是「鐽震案」翻版？江啟臣則質疑合組公司是黑箱作業，不解為何要在現有技轉機制外成立公司。

馬萬鈞答詢時說明，合組的新公司是技術合作衍生公司，中科院出技術，民間企業出資金，「和銷售武器有非常大差別」，王定宇追問會不會賣軍火？馬萬鈞強調「絕對沒這回事」，也絕對不會規避國會監督。

馬萬鈞也說，中科院過去研發出關鍵產品後，透過外包生產，但沒辦法確保品質。合組公司將比單純技轉更能控制品質和售價。