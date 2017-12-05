民進黨︰若無共識 促轉條例直接表決

2017-12-05

原定今院會處理 國民黨突要求重啟協商

〔記者林良昇、曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團原已於上週五達成共識，訂於今日院會處理「促進轉型正義條例草案」，但國民黨團昨推翻協商結論，要求今日重啟協商；民進黨團總召柯建銘表示，要協商就繼續協商，但若無共識就直接進入院會處理，他也呼籲國民黨團把握歷史契機，不要當威權體制的陪葬品。

在立法院躺了一年半的「促轉條例草案」朝野意見分歧，多次黨團協商未有共識，朝野黨團一日協商決定在今日表決處理；當天國民黨團書記長林為洲代替國民黨團總召林德福簽字，但林德福不同意，藍營內部也有不同意見，國民黨團昨已撤簽協商結論。

林為洲︰對條文有四點疑慮

國民黨智庫、國家政策研究基金會昨召開「促進轉型正義還是促進威權？」記者會，指促轉條例充滿針對性 ，且違法違憲，一旦通過，國民黨不排除釋憲。國民黨團也召開黨團大會，國民黨秘書長曾永權列席參與。

林為洲會後表示，國民黨支持促轉條例草案內恢復被害人名譽、給予補償等部分，但對「威權統治時期」定義與部分違憲違法、違反人權條款有意見，要求重啟朝野協商。

林為洲表示，對於威權統治時期年限，若往前二、三十年，就可以務實涵蓋現在還在的被害人；而賦予促轉會司法調查權可能會被法院判違憲；此外，對於不提供資料者處五年以下徒刑太重，應回歸到行政法。林也提到，促轉條例草案所提的政治檔案，很多是國民黨黨史，若檔案統統被國家沒收，並不合理。

林為洲強調，國民黨只對條文這四點有疑慮，如果民進黨團不讓，黨團將進行杯葛。

柯建銘︰不會讓國民黨拖延

柯建銘則說，這不是國民黨團第一次推翻協商結論，今天要協商就繼續協商，若無共識就直接進入院會處理。他強調，國民黨團想拖延、要冗長發言，民進黨團也能要求停止討論。

他呼籲國民黨團，二二八事件已經七十年、解嚴三十年，是面對歷史、追求真相的契機，國民黨不需要繼續背著這個沉重的包袱往下走，只有真誠面對、追究真相，才能迎向新的未來。

對於國民黨團不滿「促轉條例草案」追究真兇，柯建銘反問，幾萬人死於二二八、上萬家庭因白色恐怖而破碎，哪有到處都是受害者卻無加害者的道理？該面對的總要面對，台灣社會才有和解、團結的可能性。