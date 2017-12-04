黨產會：中廣雖賣趙少康 資產仍屬國民黨

2017-12-04

21日聽證會 釐清相關變賣細節

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會將於廿一日召開今年最後一場聽證會，現已鎖定國民黨黨產三中交易案的「中廣案」，將釐清中廣公司是否為國民黨附隨組織，以及相關脫售變賣黨產細節，據黨產會一年多來的調查，中廣雖賣給趙少康，但資產仍掌握在國民黨手中。

黨產會表示，本次聽證會最主要爭點為「中國廣播公司是否曾為國民黨實質控制其人事、財務或業務經營」，並且「是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制」。

針對交易轉手情況複雜的中廣案，黨產會已在去年底召開預備聽證會，中廣董事長趙少康在會中強調，十億元入主中廣買的是媒體事業（頻道），並沒有買中廣的不動產，連公司大樓都是用租的，明確與中廣資產切割。

「趙少康只是代管角色」

黨產會強調，根據近一年來調閱相關資料，以及趙少康表達「只買頻道、沒買資產」，更承認沒有買中廣土地，中廣公司實質上是由黨營事業中投公司所掌控，「趙少康只是代管角色」。

黨產會指出，中投公司有中廣相關資產的出租收益，內部更有一本關於中廣出租收益的帳冊，但中廣在預備聽證上自稱，現在不受國民黨實質控制，所以必須在聽證會中加以釐清，中廣過去是否曾受國民黨實質控制，以及是否曾以相當對價轉讓脫離國民黨。

據了解，趙少康希望中廣頻道、資產能分割處理，也在預備聽證會表明，不反對中廣「資產」收歸國有，事後還主動提供財務資料給黨產會追查；至於之前傳出要以「四方協商」處理中廣資產，因國民黨、中廣一直沒動靜，黨產會遂依法正式召開聽證，準備將中廣資產收歸國有。

中廣不動產價值逾70億

黨產會提及，中廣現有不動產包括林森大樓、松江大樓等共廿筆，資產價值逾七十億元，而中投公司已把中廣債權分割給底下的光華公司，中投公司擁有光華百分之百持股，因中投、欣裕台已被認定為不當黨產，但國民黨一堆資產都被變形轉來轉去，未來究竟要包在中投公司內，或算是國民黨附隨組織的資產，都還有待進一步釐清。

黨產會指出，國民黨還沒戰敗逃來台灣前，已在中國成立中央廣播事業管理處搞政治宣傳，一九四六年改組成黨營中廣公司，遷台後接收日本台灣放送協會的土地及設備，政府十多年不斷與中廣打官司追討國產，中廣幾乎都敗訴，從歷史檔案及訴訟文件上都可證明，中廣是國民黨的附隨組織，在證據上是非常明確的。