研發不設限 中科院意外開花結果

2017-12-04

記者羅添斌／特稿

國人對中科院的印象，大多是硬邦邦的，總認為中科院生產研發的都與飛彈、戰機等武器系統有關，但國防科技研發成果，本來就不會受限於既有窠臼，相關技術的應用及轉移，有時會在令人意想不到的地方開花結果。

中科院近年來積極發展無人機技術，前幾年已將相關技術陸續移轉民間公司，有著中科院基因的無人機產品已打入國際市場，包括東南亞多個國家也都已採用，也有中科院研發人員離職後自組公司。

中科院內部統計顯示，在一○三年至一○五年的三年間，中科院釋出九十八項軍品技術，合作廠商計三十七家次，促產投資達十八億元，產出八千五百萬元的技術移轉金，獲得專利十六件，而對照中科院的真正實力，這些數字其實還有相當大的成長空間。

與技術移轉不同的是，中科院在研發飛彈、戰機等主要武器系統的同時，也不斷在相關關鍵技術瓶頸上獲得突破，所謂一理通、百理通，如果連最尖端、最困難的飛彈都可運用自主研發科技來使用，一旦應用在一般商用市場上，自然可獲得意想不到的成果，也讓國防自主的能量獲得擴散效應。

例如，中科院運用空用雷達系統所建立的訊號處理能量，解決了ＲＦＩＤ（無線射頻識別技術）在貨櫃通關檢查上所面臨高雜訊及因惡劣環境造成資料誤判等問題，中科院更結合中華電信等公司，建置了ＲＦＩＤ電子封條監測系統，除了通過國際規範，先後將這套系統建置在高雄、台北及台中等國內各港域，後續也取得馬來西亞等國際標案，產值預估至少達六億元以上。中科院運用飛彈技術所生產的環保金爐，經過測試，可大幅減少空氣污染，也符合台灣及東南亞國家使用，極具商業價值。

其實，製造戰機、高教機的漢翔公司，在各項研發技術的應用上，也不時有令人驚喜之處。為因應戰機飛行員執行任務時要長時間坐著，由漢翔研發生產的飛行員專用坐墊，轉變為可讓痔瘡患者減少患痛的奈米坐墊，近年更升級為可解決腳部發麻的抗壓坐墊，還成為網路熱賣商品。