防邏輯炸彈 機敏單位應嚴禁ＭＩＣ

2017-12-03

〔記者謝君臨／台北報導〕移民署入出境採購弊案爆發後，內政部日前已完成資訊系統安全總體檢，並未發現後門程式與資料外洩情況；然而，資安專家憂心，這種「邏輯炸彈」可能跟隨正常程式進入系統，根本防不勝防，只要對方不啟動，往往難以察覺，從「一銀盜領案」與過往戰事可知，網路病毒已顛覆犯罪樣態，因此，軍方機敏單位在採購資訊設備時，嚴禁使用中國製品。

資安專家籲政府審慎防範

專家指出，資安問題很難防，病毒也許隱藏在任何一個角落裡，就連對方是什麼時候藏進來的，也很難察覺，如之前的「一銀盜領案」，駭客大多是利用ＡＴＭ本身的程式作動，病毒只是驅動這些程式的關鍵，只要ＡＴＭ一連上網，駭客即可透過遠端遙控讓ＡＴＭ吐鈔。

日前的勒索病毒「WannaCry」也一樣，它會到處散布，只是尚未啟動，等到時間一到，病毒開始作動，系統將全數當機；以本件入出境系統採購弊案來看，如遭有心人士植入木馬程式或惡意病毒，除了民眾個資恐將「全都露」，被台灣限制入境的罪犯也恐「如入無人之境」，應審慎防範。

專家表示，從過往的戰事中，可發現網路資訊戰已成未來趨勢，例如美國、以色列利用蠕蟲病毒，成功阻止伊朗發展核武，或是波斯灣戰爭期間，美國將病毒潛藏在伊拉克購買的印表機內，伊拉克人毫無察覺，將印表機連接防空系統，戰爭爆發後，美國遠端啟動病毒，造成伊拉克防空系統癱瘓，戰機如入無人之境。

專家強調，即便中國已成「世界工廠」，很多廠商的零組件均委由中國製造，但我國軍方在採購電腦時，特別是比較敏感的機敏單位，即便是購買一個小小的零件，都限制不能使用中國產品，因為不知道它裡面包含什麼樣的功能，為了安全起見，全機都不能有一項零件是中國進口。