賴清德︰2020支持蔡總統連任

2017-12-02

表態不會參選台北市長 只負責助選

〔記者陳鈺馥／台北報導〕面對二○一八年縣市長選舉，行政院長賴清德昨在電視專訪表示，他不會參選台北市長，只負責助選和輔選，更重申「二○二○年我支持蔡英文總統！」賴揆也闡述從政目標，指他當行政院長就是拚經濟及壯大台灣，讓國人得以安居樂業，能以台灣這個國家為榮。

針對二○二○年總統大選，民進黨若要他承擔重責大任，是否會願意參選？賴清德強調，「我支持蔡英文總統，接任她的行政院長，也等於是用行動支持蔡總統。」賴表示，他在台南市長任內，就曾公開講二○二○年支持蔡總統，所以這部分沒有問題。

對於民進黨中央若徵召他去選台北市長？賴清德指出，他現在接任行政院長，最重要工作是把行政院工作做好，沒有再去想其他選舉問題，「二○一八我應該是助選和輔選！」

面對民進黨是否應自提人選，與台北市長柯文哲對決？賴認為，他擔任行政院長不宜談論此事，因蔡總統上任後，她希望黨與行政院能夠分開，「要提名誰，原則上我做行政院長都尊重！」

稱讚柯文哲很認真 操守也很好

賴清德也說，柯文哲很認真，然後也清廉，操守也很好，政治人物最重要就是操守，能力當然很重要，但是比起能力，更基本要求是操守，他覺得全國民眾會支持柯，這也是個因素。

綠艱困五縣市 人才不夠難辦事

國民黨內部評估明年在宜蘭縣、澎湖縣、彰化彰、雲林縣及嘉義市有機會「綠地變藍天」；對此，賴清德分析，這五個縣市非直轄市，困境是沒人、沒錢解決地方問題，加上官員職級不夠高，沒辦法留住人才，人才不夠真的很難辦事。

賴揆說，以前國民黨之所以把自己的城池輸掉，都是因為操守有問題，也許目前這五位綠營縣市長的民調顯示還要繼續拚鬥，不過他們都非常認真，也長期經營基層，沒有一個是有操守上的問題。

從政目標 讓國人以台灣為榮

賴清德也提及自己從政目標，就是希望台灣是一個綠色、和平、尊嚴的國家，當行政院長就是拚經濟及壯大台灣，讓國人得以安居樂業，能以台灣這個國家為榮。

團隊要解決問題 不是解釋問題

賴清德還說，行政院團隊態度就是誠實面對問題、務實擬定政策、踏實解決問題，「是解決問題不是解釋問題」，也希望每個團隊成員都能夠清廉及勤政，並逐步改善人口老化問題，二○二五年台灣人口數開始要翻轉向下，若生育率不改變，人口老化將會非常嚴峻，台灣要建立一個友善生育養育的環境，現在已經刻不容緩。

對於空氣污染日益嚴重，賴揆也請台中市長林佳龍支持屋頂型太陽能發電，太陽能發電多少台中火力發電廠就降載多少，「我們可以這樣承諾」，並管制生煤使用量來解決問題。