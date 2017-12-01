新北市長選戰》洪耀福稱侯友宜曾說不選 侯：沒印象

2017-12-01

〔記者楊淳卉、何玉華／台北報導〕新北市副市長侯友宜被視為國民黨在新北的熱門人選，民進黨秘書長洪耀福昨指出，侯友宜在十月中新北市議員沈發惠岳父的告別式上，親自向他表示：「兄弟，我沒有要選。」但洪認為，侯應不至於不選。

侯：告別式場合不談選舉

侯友宜昨天回應說「沒印象」，他表示，當天是跟市長朱立倫一起去參加公祭，沒印象有見到洪耀福，而且在告別式的場合，不適合、也沒談選舉的事。

二○一八年民進黨在新北市長人選未決，洪耀福昨表示，新北市的佈局是全國縣市長的領頭羊，對民進黨而言，新北的戰略部署比台北更重要，民進黨在新北一定會自己提名。

洪：多次選舉與侯談合作

洪耀福指出，侯友宜的家族在嘉義是深綠，侯與綠營也有長期交情，雙方互動友善，侯和民進黨關係可說「千絲萬縷」；他也提到，民進黨在二○○八年之後許多選舉，包括台中、桃園、嘉義縣等，都曾和侯友宜談合作。

被問到若時代力量黃國昌也要參選新北市，是否可能合作？洪耀福明確表達「沒有空間」。

至於民進黨在台北市的佈局，洪耀福則說不用太急，就看國民黨怎麼出手，保持戰略彈性，可進可退。

針對要進行黨內初選民調的高雄市、台南市、嘉義縣、宜蘭縣，外傳行政院長賴清德期待明年農曆年前就辦理初選作業，洪耀福證實「賴應該是期待早一點」，但確切期程，選對會將在衡量各方意見，評估後做出最好決定。

洪耀福指出，大多數候選人傾向過年後辦理初選民調，選對會考量是尊重大多數人意見，到時候輸的人也會比較服氣，若輸的人認為初選是為特定人量身打造，對黨的整合也不好。