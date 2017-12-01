提前超標 新南向工程今年上看240億

2017-12-01

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策，原設定每年要爭取新南向目標國的公共工程二百億元標案，據悉，行政院擬上修目標值進一步衝刺，原因是今年一到十月份就已爭取到二百二十七．四億元提前達標，且工程會當初訂二百億元目標值，是著眼於景氣等變數，因此訂定較保守的目標。官員估計，今年可爭取到的標案，總金額至少在二百四十億元以上。

官員說，建議未來可設定爭取公共工程標案每年成長十％的目標，也就是明年起至少要達二百二十億元，後年則是二百四十二億元，訂定一個積極性的目標往前衝，才更有挑戰性。

政務委員鄧振中表示，公共工程是台灣業者的強項，設定每年爭取二百億元的新南向國家公共工程標案，有往上調的空間，未來將進一步開會討論。

決策官員指出，東南亞各國正積極推動公共建設，盼帶動經濟發展，包括印尼、菲律賓、泰國、越南等國都需要大量的投資，台灣的公共工程業者，過去在東南亞國家就蓋過燃煤電廠、太陽能電廠與石化工廠等，我業者在東南亞各國做相關的公共工程，不但有經驗，也有良好的能力。

為協助台灣業者拓點新南向國家的公共工程市場，爭取標案，政府盤點近年來台灣工程產業海外輸出型態及具輸出實績的工程類別，選定智慧型交通運輸ETC、都會捷運、環保工程、電廠及石化整廠共五個領域，爭取顧問諮詢服務或建案輸出，盼每年爭取到至少十件、總額二百億元。

官員估計，今年可爭取到的標案，總金額至少在二百四十億元以上。今年我方已爭取到的十三件標案，包括馬來西亞捷運軌道供電標基礎建設、印尼汽電共生廠建置案、菲律賓馬尼拉地鐵七號線案文件審查案、馬來西亞煉油廠建案標案等。