審查無共識 世亞盟預算保留朝野協商

2017-12-01

人事費比例高 被質疑養肥貓

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長期專款補助「世界自由民主聯盟（世盟）」與「亞洲太平洋自由民主聯盟（亞盟）」，但世、亞盟因功能式微，且人事費比例高，有「養肥貓」疑慮，屢次引發爭議。外交部下年度仍繼續編列逾二千萬元補助，多位立委提案刪除，但審查未達共識，全案保留至院會朝野協商。

世、亞盟早年為反共組織，然世界局勢變遷，世盟總會長饒穎奇去年甚至在中國官方活動中肅立聆聽中國國歌而惹議，且世、亞盟領導人物多年來均為國民黨大老，加上補助預算過半耗費在人事成本上，遭控為「養肥貓」組織。

總會長饒穎奇 去年赴中惹議

立法院外交國防委員會昨天繼續審查外交部一○七年度預算。去年外委會就曾因世、亞盟預算案爭執不下，在國民黨立委力保下送朝野協商，後僅凍結部分預算。外交部一○七年度預算續編列世盟一千七百多萬元與亞盟三百八十三萬元補助款，民進黨立委再度提案刪除。

民進黨立委羅致政認為，政府無法參與世、亞盟人事及工作計畫，應全數刪除，「也算轉型正義一部分」；王定宇也說，世、亞盟曾講出「飛彈瞄準台灣是保護台灣」這種話，不能容許它支領納稅人補助款。

綠委再度喊刪 藍委全力阻擋

國民黨立委馬文君反駁指出，外交環境困難，任何讓台灣在國際發聲的管道都不能放棄，世盟今年舉辦自由民主論壇，聯合國非政府組織執委會主席納茲就率執委會委員參與，如此參與國際的機會，「一定要全部封殺嗎？」

另為推動新南向政策，蔡英文總統宣布成立台灣亞洲交流基金會，外交部編列專款補助三千八百八十萬元，但必要性遭朝野立委質疑。馬文君提案指其疊床架屋，成立的人事編制與運作方式均無交代；蔡適應與羅致政也指出，對基金會組織架構、宗旨無所悉。外交部雖說明台灣亞洲交流基金會的工作重點，但仍未解除部分立委的疑慮。

審查會無法達成共識，主席蔡適應裁示，將世、亞盟與台灣亞洲交流基金會等預算，全部保留至朝野協商處理。