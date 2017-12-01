立院決議︰黨產會與婦聯會簽約前須先報告

2017-12-01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為杜絕內政部、黨產會與婦聯會三方協商結果有損國家重大利益，立法院內政委員會昨決議，內政部、黨產會與婦聯會簽署行政契約之前，黨產會應就契約內容向國會提出書面報告；朝野立委也強調，若中華民國婦女聯合公益基金會成立後，辜嚴倬雲不應再擔任董事長。

振興醫院及華興中小學 也要調查

鑑於振興醫院、華興中小學為婦聯會所捐助成立，但卻未納入行政契約處理，委員會也決議，「振興醫療財團法人」及「華興學校財團法人」創立經過和發展脈絡均受婦聯會捐助，黨產會應依據黨產條例對振興醫院及華興中小學進行調查，並通知其申報相關財產。

內政委員會召委賴瑞隆指出，婦聯會資產來自國家勞軍捐，要將六十九億元給婦女聯合公益基金會使用，簽訂行政契約前，當然須先經國會監督，以避免國家權益被讓步、犧牲，三方協商也應以國家利益為最大考量，而非處處替婦聯會設想。

政府代表選派條件 官方不能讓步

賴瑞隆批評，婦聯會藉故拖延及開出「政府代表須為文官」條件逼官方讓步，目的無非是想掌握董事會過半席次，要不要乾脆開個條件，限制只有國民黨人士才能進入董事會，政府代表怎麼派，官方對此絕不能讓步，否則如何協助民主轉型。

「辜嚴倬雲不應再擔任基金會負責人！」賴瑞隆指出，由政府捐助的財團法人初任年齡不得逾六十二歲，依法有明文規定，該基金會應比照辦理，且根據今年已送立院審議的「財團法人法草案」規定，政府捐助的財團法人董事總人數二分之一以上，應由主管機關遴聘。

基金會負責人 辜嚴倬雲不能再當

賴瑞隆指出，要給基金會的六十九億元是國家資產，政府代表理當過半數，現在契約內容的政府代表僅三分之一，若接受不合理條件限事務官，社會公正人士又由婦聯會提名，那董事會依舊還是「官夫人俱樂部」。

時代力量立委徐永明認為，隱匿資產懲罰條款已折衷改成懲罰基金會，有隱匿情事不懲罰負責人，辜嚴倬雲卸責不想承擔責任，未來就不能再繼續擔任婦女聯合公益基金會負責人，如果官方同意讓辜嚴倬雲繼續掌握基金會，那懲罰條款將會成為「卸責條款」。