高雄市副市長許立明為高銀抱屈：好像怎麼做都不對

2017-12-01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄銀行捲入慶富案及興達港標租案，高雄市副市長許立明昨於高雄市議會答詢時，為高銀抱屈說：「好像高雄銀行怎麼做都不對！」至於興達港標租案，他也強調高市府沒有不法動機、沒有不法對價、也沒產生不法。

興達港標租案 高市府沒有不法

高雄市議會昨進行總質詢，許立明在答覆市議員蘇炎城質詢時表示，針對高雄銀行部分，慶富履約擔保十七億元，拿出十六．八五億元現金質押，一開始有人質疑高銀不收擔保品，竟亂開履約保證函，後來高銀說明，才發現保證成數非常高，超過九十六％。

許立明說，後來又有人質疑為何擔保成數這麼高？不是三成、五成就能做嗎？這讓他很疑惑，「好像高雄銀行怎麼做都不對」，沒收擔保品被說圖利慶富，收取九十六％擔保品又被質疑對慶富不好，為何收這麼高？

許立明強調「高銀在過程中，沒什麼問題！」從八十一年至一○三、一○四年間，慶富是高銀長期往來客戶，沒有不良紀錄，「用現在出事的氣氛條件，回過頭檢視過去放貸，這對銀行正常的商業運作，並不是一件好事」。

另針對慶富興達港標租案，他說，興達港在高雄縣時代，投注七十多億元，因位置偏遠，一直發展不起來，監院、媒體動不動就說是蚊子館。

許立明說，任何一個投資者或開發商，願投資興達港，高市府都一視同仁，採取積極協助態度，這是這件事情的背景。當時如果有錯，錯在高雄市海洋局較信任慶富於一○三年取得獵雷艦的國家標案，「但站在地方政府立場，能不信任嗎？一方面是基於對國家標案的信賴，一方面也是爭取興達港活化」，因此海洋局才有積極動作。

許立明強調，海洋局前局長王端仁有些話語不適當，還是要檢討，但整個來看，整件事沒有不良或不法動機，高市府的動機是在獵雷艦標案前提下，協助興達港的活化。許立明說，高市府沒有不法動機、沒有不法對價、也沒產生不法結果，追溯問題的起源，是獵雷案一○三年標案本身出問題，才衍生後續狀況。