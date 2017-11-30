社團管理將鬆綁 許可制改採登記制

2017-11-30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會昨初審通過「社會團體法草案」，鬆綁社團管理，將「許可制」改採「登記制」，符合規定的社團還可減免稅捐；若搭配「政黨法」及仍在草擬的「職業團體法」，此三法可望取代「人民團體法」，人團法將走入歷史。

社團法初審通過 人團法將走入歷史

初審通過條文規定，登記為社會團體者，會員數逾廿人即可登記立案，毋須經主管機關核准；社團負責人、理監事除章程另有限制外，得連選連任，負責人之連任以一次為限，讓限制大為鬆綁。

符合本法之社團，得依相關稅法規定減免稅捐，且主管機關可編列預算，提供符合之社團教育訓練、獎勵及其他培育措施經費，以此促進社團發展。

為求財務公開透明，條文規定社團年度收入或總資產達主管機關規定之金額以上，財務報表應經會計師查核、簽證，社團也應主動以網路或其他方式，公開年度預算、工作計畫、決算報告、補助、捐贈名單清冊等資訊。

在罰則部分，若社團有違法、妨害公益之虞，經查證後社團若仍未限期改善，主管機關可開罰新台幣一萬元以上、五萬元以下之罰鍰，並得按次處罰，直至改善為止。

民進黨立委賴瑞隆指出，盼藉由鬆綁，讓台灣五萬多個社團能蓬勃發展。他表示，過去社會團體是由「人團法」規範，但其牽涉到政黨、政治團體、社會團體及職業團體，新政府上台後將此切為三塊處理，將政治團體由「政黨法」規範，社會團體由「社團法」規範，職業團體則由「職業團體法」規範。