國民黨中央黨部大樓 市價40億只賣23億

2017-11-30

檢質疑馬倉促賣黨產忽視黨利益 恐涉及背信

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九於二○○五年八月就任國民黨主席後，獨排眾議，火速出售國發院土地及中央黨部，被質疑賤賣黨產，台北地檢署介入偵辦後，查出當年黨內不少人都對出售黨部一事有歧見，尤其黨部大樓的市值上看四十億元，國民黨卻以廿三億元低價賣給已故長榮集團創辦人張榮發旗下的文教基金會，北檢昨訊問馬英九，一併釐清此部分疑點。

檢方調查，馬參選黨主席時，曾宣示要在二○○八年之前處理掉中央黨部大樓等黨產，當上黨主席後，他即指示前行管會主委張哲琛等人籌組專案小組，並設下黨產交易時程，但包括國發院土地、中央黨部等交易案，國民黨各只向一個買家談價，缺乏比價立基點。

黨內曾估底價 至少要賣27億

檢方發現，國民黨內曾評估中央黨部的底價，「至少要賣廿七億元」，二○○六年三月初，專案小組找上張榮發，並開價卅億元，但張沒接受，強調該址是要買入作公益、回饋社會使用，張還挑剔該大樓格局，指他購入後還得另花二億元整修、更改外觀設計，只願出價廿三億元。

由於張榮發的開價低於國民黨底價至少四億元，檢方比對相關交易文件後，發現馬曾就此事找張懇談，但張對外始終否認馬找他買樓；檢方懷疑，馬英九可能為了速賣黨產而忽視國民黨的利益，他設下黨產交易時程等舉動，與黨產遭賤賣的結果疑有因果關係，行為恐涉及背信。

對於馬英九積極規劃出售中央黨部大樓，當時國民黨榮譽黨主席連戰及時任立法院長王金平都傾向反對，認為應保留這棟黨部大樓；而雙方正式簽約前，正在美國波士頓訪問的馬英九，被媒體追問交易案細節時也不願多談，僅回說：「去問張哲琛。」

另針對中視、中廣及中影等三中案交易部分，檢方質疑馬當年倉促處分黨產，中投受限於馬訂下的交易時程，才未妥適處理資產鑑價程序，造成三中土地資產價值被嚴重低估。

至於中影交易部分，國民黨原先並未公布「回算分潤機制」，後來為避免交易案有賤賣疑慮，致馬涉及背信，才公布回算機制替馬解套，檢方不排除回算機制只是用以掩護中影股權低估的幌子。