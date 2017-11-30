美台商會會長：美台潛艦合作卡住了

2017-11-30

〔駐美特派員曹郁芬、記者涂鉅旻／綜合報導〕美台商會會長韓儒伯廿八日表示，台灣的柴油潛艦自製計畫，因為系統整合的高度複雜性，台灣仍對美國的參與有高度興趣，但是「坦白說，我們目前在這個項目上是卡住了」。我軍方人士不願透露潛艦國造案相關洽談的對象與進度，但強調「不排除任何合作機會。」

韓儒伯表示，美國政府不願意給予美國國防業者出口執照以參與台灣潛艦的初期設計工作，除非美國廠商能被選為主要的系統整合者，台灣的潛艦自製計畫不會有進展。

美國智庫「二○四九計畫室」廿八日就美台安全關係舉辦研討會，「二○四九計畫室」執行長、已獲川普政府提名擔任國防部亞太助卿的薛瑞福親自出席主持；台北駐美副代表李光章與會致詞。

石明凱批國務院延誤商機

「二○四九計畫室」執行主任石明凱批評，有人認為協助台灣取得柴油潛艦只有「象徵性」的意義，這其實是代表不願意承諾台灣的「正當性」。美國協助台灣自製潛艦的案子在國務院耽延太久，歐洲公司已參與其中，美國正流失商機。

韓儒伯指出，台灣過去的經國號戰機研發就是一個美台合作的成功例子，漢翔公司的經國號戰機升級計畫進行得很成功，展示了台灣有整合複雜計畫的能力。此外，空軍的高教機由中科院負責研發，台灣政府簽下了六十六架的採購合約，但在中國壓力之下，台灣若企圖外銷會有很大障礙。

韓儒伯說，台灣發展自身的國防產業要面臨的一大挑戰是市場太小，應考慮將台灣中小企業整合到美國國防工業的供應鏈中，就像蘋果手機是一個系統整合，台灣業者在供應鏈中扮演重要角色；但石明凱指出，北京未來會採取什麼樣的手段來干擾這個供應鏈值得關注。

據透露，「潛艦國造」已有進展，但礙於國際局勢，亦擔心中國因素干預，目前尚不能透露，否則「一講就沒了」。

潛艦國造 台船明年春天繪出初稿

根據國防部規劃，「潛艦國造」已在九月完成概念設計，得標廠商台船預計明年春天繪出初稿，國防部對此案目前仍具信心。民進黨立委王定宇表示，他近期探詢此案進度，「我得到的答案是正面的」。