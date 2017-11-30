藉慶富案帶風向？國民黨被批想恢復特偵組

2017-11-30

〔記者林良昇、呂伊萱、黃良傑／綜合報導〕國民黨屢質疑偵辦慶富案的高雄地檢署，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委王育敏昨排定法務部報告「特偵組廢除後的體制運作檢討」，民進黨立委李俊俋質疑她是配合帶風向「恢復特偵組」，社會自有公評；多位國民黨立委也與法務部長邱太三針鋒相對，邱直言，特偵組就是被涉洩密的前檢察總長黃世銘毀掉。

邱太三：黃世銘毀特偵組

李俊俋質疑，近期律師陳長文發表文章「帶風向」，說要恢復特偵組，懷疑國民黨配合排案，忽略特偵組廢除後，讓司法回歸司法的努力。

王育敏則回應，早已安排邀法務部報告特偵組廢除後的檢討，與「帶風向」無關，否認配合陳長文。

國民黨立委林為洲質詢說，李俊俋的說法侵犯召委排案權，接著話鋒一轉，詢問若特偵組還存在，慶富案是否由特偵組辦理？檢察總長顏大和答詢，慶富案牽涉廣，假設特偵組還存在，應由特偵組來辦，但與現在檢方的辦案效率相比，應不會有落差。

林為洲質疑，雄檢層級低，辦案受到的干擾恐高於特偵組，邱太三強調，特偵組過去的表現就是「聽總統的」，毫無疑問容易受干擾，「誰能保證這樣的情形以後不會再發生？」邱太三也強調，是涉洩密的黃世銘把特偵組毀掉，這就是特偵組所被質疑的地方。

此外，慶富造船得標承造廿八艘巡防艇，海巡署以第十四艘巡防艇交船日延宕逾九十天為由，宣佈對慶富解約，並將求償十二億元，慶富董座陳慶男表示，已向公共工程委員會訴願，盼能履約完成百噸級巡防艇建艇計畫。