李明哲判刑》李凈瑜：即使一天都是非常重的刑責

2017-11-30

〔記者姚介修／桃園機場報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」案，一審被判處五年有期徒刑。李妻李凈瑜昨返台後表示， 只要李明哲一天還在牢裡，就會持續不間斷的繼續援救，「對於一個政治良心犯來說，即使一天都是非常重的刑責。」

李凈瑜結束赴中旁聽李明哲案宣判後，昨返抵台灣，並在桃園機場舉行記者會。她說，「坦然面對折磨，是人權工作者的信條，李明哲已經展開他身為人權工作者的政治良心犯宣揚」，政治良心犯的維他命是受到世人的關注，呼籲世人持續給予關注，不要讓他被遺忘在世界的角落。

李凈瑜指出，她要再一次感謝這段時日為營救做出努力的台灣政府、歐盟議會、聯合國及國際人權團體，相信國際團體有一定營救的方式，她也會持續營救李明哲的計畫。

對於探監的問題，李凈瑜說，她盼望海基會與陸委會能夠協助爭取政治犯應該有的基本通信與探視的權利，她想「週週都能探視」、「相信我的國家不會遺棄他的人民」。

關於國台辦對本案的說法，李凈瑜說，她未看到訊息，但也要重申，對於一個政治良心犯來說，沒有法庭這回事，政治良心犯所說的每一句話都秉持著良心，這是普世價值。

被問到與李明哲會面的狀況，她表示，監牢中的人並不瞭解外界的訊息，空間所給的隔閡，就容易摧毀與瓦解每一個政治良心犯的信念。她前天與李明哲沒有說過一句私領域情感的部分，連個人的情感都來不及說；在三分鐘時間內，她給李明哲力量，告訴他自由世界包括美國等如何看待，相信這股力量非常重要。

李凈瑜強調，在事件發生後，她從來沒有在人前掉過一滴眼淚，「當順著良心走的時候，就毋須可恥與害怕」，當然她也會有恐懼，但她相信背後有更多人支持。她也不委請律師，「沒有進入法律程序」，對於政治犯而言沒有法庭、沒有法律問題，只有價值與良心。聲援團體昨也在記者會地上鋪上數塊「釋放李明哲」紙板與玫瑰，表達力挺決心。