洩密案 高院首度開庭／檢︰一審誤解憲法原意 馬︰蔡也推動院際協調

2017-11-29

〔記者楊國文、項程鎮／台北報導〕高等法院昨首度開庭審理前總統馬英九涉嫌洩密案，檢方痛批台北地院一審判馬無罪已誤解憲法對總統「院際調解權」的原意，創造總統介入刑事個案、權力無限上綱之不當；馬則強調本案已有七位法官、三次判他無罪，並舉總統蔡英文在司改議題上推動院際協調為例，盼高院能以判決確立總統在憲法上的行政權限。

本案一審以馬英九是在執行院際調解權為由，判馬無罪，馬昨繼續以此做為訴訟策略，強調任內每週都會根據憲法的院際調解權，由五人小組開會討論軍公教勞保年金案、會計法修正案等大政方針。

馬英九在庭中站著朗讀事先準備的A4紙講稿，強調立委柯建銘自訴案的一審、二審及公訴一審都判他無罪，只有北檢起訴他，但若依北檢起訴邏輯，總統凡事都要請教檢察官，「這是在禁止總統思考」，那總統根本沒有行政權。

不過，高檢署檢察官論告指出，不少公法學者都認為，總統的院際調解權只具中立仲裁或交換意見之功能，一審卻誤指院際調解權能阻卻洩密等違法事由，何況馬當時只召見時任行政院長江宜樺，並未找其他院長，當天也只是討論法務部長的職責，足認本案沒有院際紛爭；告訴代理人也批評，一審判決已造成「憲法災難」，讓馬的總統職權不當擴張。

本案源於二○一三年八月卅一日晚間，馬英九從黃世銘處接獲特偵組查辦關說案的專案報告後，被控將此偵查中案件洩漏給江宜樺及時任總統府副秘書長羅智強，並於四天後再度教唆黃向江洩密，一審雖獲北院判決無罪，但判決理由受到不少法界、學界人士質疑。