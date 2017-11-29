立院三讀 國家人權館 可望明年掛牌

2017-11-29

〔記者蘇芳禾、林良昇、陳梅英／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「國家人權博物館組織法」，未來成立國家人權博物館將辦理威權統治時期相關人權檔案、史料、文物的典藏、研究、展示及教育推廣等，以及經營管理綠島人權文化園區、景美人權文化園區等業務，並協助威權統治時期不義遺址的保存及活化。

原本各界希望國家人權博物館能夠在十二月十日國際人權日之前掛牌，但據透露，由於設立新機構的規模龐大，加上文化部對此非常重視、謹慎，所以真正掛牌時間可能會落在明年。

「國家人權博物館」隸屬文化部，文化部長鄭麗君表示，人權館的成立，是台灣社會，特別是所有政治受難者前輩長達十五年的殷切期待。從二○○二年總統府成立「國家人權紀念館籌備處」迄今，十五年來歷經波折，終於在昨天完成組織法立法。鄭強調，十五年來，已有許多政治受難者前輩離世，她祈願人權館的成立能夠告慰他們在天之靈。

文化部指出，組織法明訂人權館編制為「二組三中心」，除了博物館核心任務的展示教育組、公共服務組，特別將景美、綠島二處不義遺址正名為「白色恐怖紀念園區」管理中心，並成立「典藏研究暨檔案中心」，強化史料典藏應用。文化部強調，未來將擴大連結協助當代人權理念實踐推廣的組織發展與國際交流，彰顯民主、自由、公義的核心價值。

國發會再次徵集政治檔案

此外，為落實轉型正義，國發會昨成立政治檔案徵集專案諮詢委員會，由國發會主委陳美伶召開啟動會議，正式宣布再次展開政治檔案徵集訪查。

國發會表示，政治檔案徵集專案諮詢委員會，是由國發會邀聘熟諳政治檔案領域二十位學者專家擔任諮詢委員，並依據諮詢委員專長與國發會檔案管理局共同組成五個訪查小組，將自明年一月起至三十二個重點機關實地訪查及鑑選政治檔案。