中廣案 黨產會12.21開聽證會

2017-11-29

〔記者楊淳卉、楊國文／台北報導〕針對國民黨黨產交易「三中案」，除了檢方持續偵辦，行政院黨產會昨決議，將於十二月廿一日就「中廣案」召開聽證程序，釐清其是否為國民黨附隨組織。

黨產會去年底已就中廣案開預備聽證會，找來當事人中廣、利害關係人國民黨等出席，釐清中廣交易案細節，中廣董事長趙少康當時以十億元入主中廣，當中是否有賤賣等問題。

不過，趙少康於預備聽證會中強調，他只對中廣媒體有興趣，因此只買了十億元中廣媒體部分，對其餘四十七億元的中廣資產（不動產）沒有興趣，急與中廣資產切割。

前國民黨主席馬英九今也將首度以「三中案」被告身分赴台北地檢署應訊，媒體昨問及馬對此事的看法，馬表示「現在沒有評論」，不願多說。

此外，前立委蔡正元被控侵吞中影減資款三．七億元，日前甫交保獲釋，他昨另因中影其他官司赴高等法院出庭，笑稱自己把被羈押四個月當成是修行。

三中案 馬今以被告身分應訊

對於台北地檢署將以「三中案」被告傳喚馬英九，蔡正元透露，馬是背信罪被告，這部分他曾以證人身分出庭，檢方當時對馬的部分就問得「鉅細靡遺」，比問他自己涉案的部分還多。

外傳蔡正元曾向檢方爆料，指當年中投的黨產機密報告作假，蔡昨坦言該份報告有很多地方與事實不符，他理解可能是有些人想推卸責任、掩蓋事實，但只要不違法都情有可原；至於時任黨主席的馬英九是否看過此報告，蔡則表示自己不清楚。