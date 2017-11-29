行政契約卡關 婦聯會開條件 逼黨產會讓步

2017-11-29

接受「折衷版」隱匿資產懲罰條款 但堅持董事會政府代表須為文官

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕黨產會、內政部與婦聯會三方協商卡關，官方預估下週將簽署行政契約，知情人士透露最新進度，婦聯會現已願接受「折衷版」隱匿資產懲罰條款，但堅持董事會政府代表須為文官，要避免民進黨政府派政務官瓦解「官夫人俱樂部」。

據了解，對於未來將成立的「中華民國婦女聯合公益基金會」的董事會成員，婦聯會在協商中要求，三分之一是婦聯會代表，三分之一政府代表必須為文官，另外三分之一社會公正人士讓婦聯會提名，再由政府同意人選與否。

據透露，在黨產會對外強調將祭出認定附隨組織處分後，內政部近日與婦聯會協商，行政契約卡關要因只剩下婦聯會所開出的「政府代表須為文官」一項。

不過，知情人士強調，若官方對此不合理的條件退讓，那之前協助婦聯會民主轉型的期待，將會一切落空，當政治團體婦聯會轉型成基金會後，便可自由處分名下財產，文官代表更無法有效監督「官夫人俱樂部」運作。

查獲隱匿 罰基金會不罰負責人

知情人士提及，黨產會祭出的隱匿資產懲罰負責人條款，在婦聯會主委辜嚴倬雲強烈不滿拒簽，及婦聯會代表向內政部反映，並故意拖延拒簽後，目前官方選擇退讓一步，要將契約草案改成若有隱匿資產被發現，將懲罰該基金會兩倍罰鍰，並排除懲罰婦聯會負責人，婦聯會對此修正，已願意接受。

知情人士指出，婦女聯合公益基金會成立後，根據行政契約可繼續使用婦聯會留下的六十九億元，至今不願交代勞軍捐及帳冊流向的婦聯會，未來即便違約被查出有隱匿資產，鑑於名下資產還有數十億元，哪會擔心政府罰款，婦聯會內部評估過後，才願接受條件。

文官恐難監督「官夫人俱樂部」

知情人士也表示，黨產會在隱匿資產懲罰條款已釋出最大善意，如果進一步接受婦聯會所提「政府代表須為文官」條件，那基金會董事過半數代表，仍會掌握在婦聯會手中，政府威信更是蕩然無存，而「官夫人俱樂部」只是成員減少，政府將從此鞭長莫及，因此黨產會有一半委員強烈拒絕讓步，但內政部極力遊說黨產會接受。

此外，黨產會昨召開委員會議討論婦聯會協商案，暫未對婦聯會祭出「認定為國民黨附隨組織」之行政處分，為三方協商再保留空間；對於婦聯會案，黨產會也發布新聞稿強調，不得隱匿財產，若有隱匿之情事應有明確罰則等立場。