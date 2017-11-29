藍擋10次 共諜納外患罪草案終付委

2017-11-29

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨立委王定宇提出「刑法部分條文修正草案」，將共諜納「外患罪」，遭國民黨團連十次擋下，遲未付委。在民進黨團日前提出復議後，於昨日的立法院會表決通過，成功付委。

王定宇版「刑法部分條文修正草案」，將「外患罪」的「外國」擴大為「外國或敵人」，且依國防部標準，把「敵人」明定為「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」。

國民黨反對提案，民進黨團強調提案僅為處理共諜案，不欲挑起「兩國論」爭議，但國民黨團仍以中國將召開十九大為由，連十度退回程序委員會。

民進黨團在十一月十四日的立法院會提出復議，列為昨院會討論事項首案，並在民進黨多數優勢下，經表決將草案一讀付委。

王定宇表示，原來的外患內亂罪條文用「外國」來界定叛國，結果因國家定位爭議，導致司法實務上，從來沒有應用在「共諜案」或「中共擾亂台灣的第五縱隊組織」上，產生「賣凶宅」和「賣國共諜」都一樣判一年二個月的荒謬情形，也讓某些暴力統派團體，只能用「集遊法」、「妨害公務」、「傷害」等輕罪來辦。

王定宇說，將「外國」增列原來就有的「陸海空軍刑法」用詞「敵人」，指的是「以武力與我國對峙、威脅的組織、團體、國家」，共諜案就變成可以適用「外患內亂罪」，嚇阻懲治效果差別很大。