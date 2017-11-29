立委：陳慶男該把資金流向說清楚

2017-11-29

〔記者呂伊萱／台北報導〕慶富老董陳慶男接受專訪時大吐苦水，並忙為慶富副董、陳慶男次子陳偉志護航，強調陳偉志為這案子努力、「十分不簡單」，但對陳偉志的疑涉海外洗錢的不明資金流動閉口不言；民進黨立委王定宇說，陳慶男擦脂抹粉也掩蓋不了事實，不如好好面對紕漏，講清楚慶富「沒技術、沒資金、沒船廠」，怎斗膽透過政治力拿下標案、又成功拿到聯貸案。

王定宇說，「被告有說謊的權利」，而陳慶男為了保護自己和家人，對外發言「不一定會誠實」，做爸爸保護兒子也是天性；王定宇說，陳偉志、慶富前執行長簡良鑑與慶富前顧問李維峰等人，在一銀撥款給慶富後，將四十九億台幣匯往海外紙上公司，去向不明之後，又有約十三億台幣回流台灣到慶富相關人士與企業的口袋，涉嫌掏空、洗錢。陳偉志又與外籍人士聯手，在中國有多筆投資案。

擦脂抹粉也掩蓋不了事實

王定宇說，國家將這麼重要的造艦案委託給慶富，陳偉志的努力是為了這筆生意，也是應該的，但這些努力也掩蓋不了「慶富根本造不了艦，而且從頭到尾都沒有說實話」的事實。加上這些不明原因的資金流動與涉及詐貸，致使獵雷艦案面臨今天局面，王定宇痛批「哪一點對得起國家？哪一點對得起慶富上上下下的員工？」

立委莊瑞雄則說，陳慶男應該講清楚這些資金流向，與偵查不公開無關，如果是清白的，當然可以講清楚。莊並說，現在獵雷艦案整個案子「幾乎爆掉」，慶富連起死回生的一絲希望都沒有，但陳慶男還是刻意隱瞞關鍵細節，明明上政論節目可以講，「怎麼要交代來龍去脈時就避重就輕呢？」

王和莊都希望檢調好好調查，加速釐清案情；王定宇呼籲檢方，應鎖定聯貸案中銀行團的態度轉折調查，既然違反專業判斷、有顯然圖利的行為，「該起訴就起訴、該聲押就聲押」。王定宇也呼籲陳慶男，與其對社會放話，不如好好面對自己捅下的紕漏。