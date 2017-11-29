陳慶男稱不會自殺 會努力解決困境

2017-11-29

為兒喊冤 無懼中國打壓 拿到義大利獵雷艦輸出許可

記者黃良傑／專訪

獵雷艦聯貸案，面對銀行團不再展延預付款保證金期限及軍方將啟動解約程序，慶富董事長陳慶男接受本報專訪時強調，會勇敢面對風暴，努力解決困境，況且洛馬仍支持、肯定慶富的誠意與努力，「我會好好活著，不會有自殺念頭」。

談及標得獵雷艦專案的心路歷程，陳慶男受訪時說，當初兒子陳偉志接下獵雷艦案，不畏中國黑手強力阻撓，奔走德國、義大利，終取得輸出許可，怪只怪錯用了人。

陳慶男強調，國艦國造才能提升國家戰力，不用受制於人，這一步一定要跨過去，一定要取得輸出許可，取得軍艦設計圖，國艦才有能力國造。他告訴家人：「就算借貸也要完成」。

陳慶男交給曾留學美國的陳偉志去做，他說，「偉志原找上德國設計及輸出許可，卻受到中國出手阻撓」，不讓德國方面同意輸出許可，陳偉志轉往與中國較少往來的義大利，減少牽制與阻力，但中國仍不死心地搞破壞；「偉志不怕對岸打壓」，能拿到義大利獵雷艦的設計圖與輸出許可，「這十分不簡單」。

陳慶男不諱言，今年一月下旬，因給付洛馬的款項沒跟上，獵雷艦一度遭洛馬停工，他得知後於六月接手善後，誠懇向洛馬道歉並說明原委，也讓對方了解台灣的處境，積極協調並建立信任，洛馬主動行文慶富，表示「儘管仍有相關疑慮，洛馬公司希望中華民國政府執行相關解決方案，以促使獵雷艦案能持續進行，共創多贏局面」。

陳慶男也說，檢調告誡他不要再上政論節目，對於金流和偵查內容，也不會鬆口，尊重司法調查。對於資金問題，陳慶男坦言資金確實出現缺口，公司必須借貸因應，主因洛馬分期完工，請款時間無法與軍方付款時間銜接，連續的時間差產生了資金調度上的壓力，當初未考慮到此細節，造成今天這樣局面，也是始料未及。

坦言資金出現缺口

對於外界質疑他無擔保品竟獲銀行聯貸二○五億元，陳慶男說「我拿出軟體園區價值十六億的總部大樓擔保，還有抵押近十艘美式大型圍網漁船、股票」，擔保品至少五、六十億元，並非外界所指「無保借貸」。他也透露和慶富往來最多的銀行是兆豐、台銀，一銀後來會接手主貸，應是專業考量，畢竟「銀行可以賺錢的case不會不貸」。

對於是否曾向民間借貸？陳慶男不諱言「有，約一億元」，至於是否向地下錢莊借錢？他不置可否。